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Дебошир устроил драку в самолете по пути из Таиланда — его задержали в Толмачево

Инцидент попал на видео

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На мужчину составили административный протокол

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В Толмачево полицейские забрали с самолета пассажира рейса Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри, который устроил драку на борту. Видео инцидента очевидцы опубликовали в телеграм-канале «112».

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Видео: телеграм-канал «112»

— Махач начался еще перед вылетом из Толмачево в Якутию. После замечания женщины мужчине, который постоянно задевал ее кресло, посыпались взаимные оскорбления. Пассажирка назвала соседей по салону «узкоглазыми», за что в ответ получила прозвище «п**да», — написал автор поста.

В итоге, по словам очевидцев, мужчину сняли с рейса. На него составили административный протокол.

Журналист НГС обратился в пресс-службу Восточного межрегионального СК на транспорте за комментарием по инциденту. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее в аэропорту Толмачево задержали жителя Кемеровской области, который неадекватно вел себя в самолете на рейсе Южно-Сахалинск — Новосибирск. Чтобы успокоить мужчину, бортпроводникам пришлось его связать.

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