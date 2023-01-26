Дебошир устроил драку в самолете по пути из Таиланда — его задержали в Толмачево

В Толмачево полицейские забрали с самолета пассажира рейса Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри, который устроил драку на борту. Видео инцидента очевидцы опубликовали в телеграм-канале «112».
— Махач начался еще перед вылетом из Толмачево в Якутию. После замечания женщины мужчине, который постоянно задевал ее кресло, посыпались взаимные оскорбления. Пассажирка назвала соседей по салону «узкоглазыми», за что в ответ получила прозвище «п**да», — написал автор поста.
В итоге, по словам очевидцев, мужчину сняли с рейса. На него составили административный протокол.
Журналист НГС обратился в пресс-службу Восточного межрегионального СК на транспорте за комментарием по инциденту. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее в аэропорту Толмачево задержали жителя Кемеровской области, который неадекватно вел себя в самолете на рейсе Южно-Сахалинск — Новосибирск. Чтобы успокоить мужчину, бортпроводникам пришлось его связать.