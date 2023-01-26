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Пассажир закурил на борту самолета из Хабаровска в Новосибирск — как его наказали

На борт судна прибыла полиция

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Запрет курения на борту — необходимое требование для безопасности полета

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25 января 22-летний пассажир рейса Хабаровск — Новосибирск во время полета закурил сигарету в туалете. Мужчину оштрафовали.

Инцидент произошел в самолете рейса № 5642, который, по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, прилетел в Новосибирск вчера, 25 января, в 21:26. Перелет выполнила авиакомпания «Аврора». Известно, что закуривший пассажир — житель Кемеровской области.

— В отношении мужчины сотрудниками транспортной полиции был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), который на сегодняшний день рассмотрен, а правонарушитель оштрафован, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

По данной статье нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей. В транспортной полиции напомнили, что запрет курения на борту — необходимое требование для безопасности полета.

Недавно в аэропорту Толмачево с рейса Петропавловск-Камчатский — Новосибирск сняли 38-летнего пассажира, курившего в туалете.

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