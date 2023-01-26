Пассажир закурил на борту самолета из Хабаровска в Новосибирск — как его наказали

25 января 22-летний пассажир рейса Хабаровск — Новосибирск во время полета закурил сигарету в туалете. Мужчину оштрафовали.
Инцидент произошел в самолете рейса
— В отношении мужчины сотрудниками транспортной полиции был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), который на сегодняшний день рассмотрен, а правонарушитель оштрафован, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
По данной статье нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей. В транспортной полиции напомнили, что запрет курения на борту — необходимое требование для безопасности полета.
Недавно в аэропорту Толмачево с рейса Петропавловск-Камчатский — Новосибирск сняли 38-летнего пассажира, курившего в туалете.