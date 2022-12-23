В Новосибирске сняли с самолета жителя Астраханской области — он курил в туалете

В аэропорту Толмачево с рейса Петропавловск-Камчатский — Новосибирск сняли
— Прибывшие на борт воздушного судна транспортные полицейские установили, что житель Астраханской области во время перелета курил в туалетной комнате. Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела, где составили в отношении него административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
В транспортной полиции напомнили, что запрет курения на борту, — необходимое требование для безопасности полета.
В новосибирском аэропорту Толмачево задержали дебошира, который прилетел из Южно-Сахалинска. На мужчину составили административный протокол.