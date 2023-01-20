Замерзшее тело нашли у Бугринского моста — видео с места

Днем 20 января в Новосибирске местные жители в лесу обнаружили замерзшее тело. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», труп нашли недалеко от Бугринского моста двое мужчин. Страшная находка попала на видео.
— Бугринка, лес, труп, — говорит автор видео в ролике.
По предварительным данным, погибшим является мужчина. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию. Редакция также направила запрос в пресс-службу СУ СК РФ по региону.
— У нас пока нет таких сведений, — сообщили в ведомстве.
Несколько дней назад в Новосибирске сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили два трупа в запертых квартирах. Инциденты произошли в Октябрьском и Советском районах города.