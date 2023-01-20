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Замерзшее тело нашли у Бугринского моста — видео с места

По предварительным данным, погибшим является мужчина

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Тело нашли в окрестностях Бугринского моста

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Днем 20 января в Новосибирске местные жители в лесу обнаружили замерзшее тело. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», труп нашли недалеко от Бугринского моста двое мужчин. Страшная находка попала на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

— Бугринка, лес, труп, — говорит автор видео в ролике.

По предварительным данным, погибшим является мужчина. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию. Редакция также направила запрос в пресс-службу СУ СК РФ по региону.

— У нас пока нет таких сведений, — сообщили в ведомстве.

Несколько дней назад в Новосибирске сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили два трупа в запертых квартирах. Инциденты произошли в Октябрьском и Советском районах города.

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