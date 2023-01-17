Два трупа в запертых квартирах нашли спасатели в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска днем 16 января сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили труп 76-летнего мужчины в запертой квартире. Информация об этом появилась в официальной группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте».
Вызов из дома по улице Лескова поступил на пульт дежурного около 12:04. Мужчина на протяжении долгого времени не отзывался. На место выехал экипаж спасателей, которые обеспечили доступ в квартиру и обнаружили тело сибиряка. Его передали сотрудникам отдела полиции.
Спустя 6 часов спасатели обнаружили еще одно тело в запертой квартире в Советском районе. По данным спасателей, 76-летний пенсионер долго не отзывался. После вскрытия двери его обнаружили мертвым. Тело передали полиции.
Ранее в подъезде многоквартирного дома новосибирцы нашли труп женщины.