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Два трупа в запертых квартирах нашли спасатели в Новосибирске

Тела погибших передали полицейским

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Спасателям пришлось вскрывать жилище

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В Октябрьском районе Новосибирска днем 16 января сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили труп 76-летнего мужчины в запертой квартире. Информация об этом появилась в официальной группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Вызов из дома по улице Лескова поступил на пульт дежурного около 12:04. Мужчина на протяжении долгого времени не отзывался. На место выехал экипаж спасателей, которые обеспечили доступ в квартиру и обнаружили тело сибиряка. Его передали сотрудникам отдела полиции.

Спустя 6 часов спасатели обнаружили еще одно тело в запертой квартире в Советском районе. По данным спасателей, 76-летний пенсионер долго не отзывался. После вскрытия двери его обнаружили мертвым. Тело передали полиции.

Ранее в подъезде многоквартирного дома новосибирцы нашли труп женщины.

НовосибирскТруп в квартире
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