«После смерти родных жил у друзей»: в Новосибирске почти месяц ищут мужчину со странными руками

— Мужчина имеет инвалидность. У нас в ориентировке указано, что у него проблемы с суставами рук — они вывернуты неестественным образом. Это особая примета. После смерти родных проживал с друзьями. Они помогали ему в быту, ухаживали за ним. В конце декабря он просто собрал все свои документы и ушел в неизвестном направлении. Самостоятельно проживать не может. С последних чисел декабря телефон перестал появляться в сети, он недоступен. Люди очень волнуются за него, написали заявление в полицию и обратились к нам за помощью, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

