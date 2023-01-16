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«После смерти родных жил у друзей»: в Новосибирске почти месяц ищут мужчину со странными руками

У Алексея неестественно вывернуты суставы рук, он не может жить самостоятельно

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Фото 9-летней давности

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В Октябрьском районе Новосибирска пропал 54-летний Алексей Тябин. Как сообщили в «ЛизаАлерт», местоположение мужчины неизвестно с 22 декабря.

— Мужчина имеет инвалидность. У нас в ориентировке указано, что у него проблемы с суставами рук — они вывернуты неестественным образом. Это особая примета. После смерти родных проживал с друзьями. Они помогали ему в быту, ухаживали за ним. В конце декабря он просто собрал все свои документы и ушел в неизвестном направлении. Самостоятельно проживать не может. С последних чисел декабря телефон перестал появляться в сети, он недоступен. Люди очень волнуются за него, написали заявление в полицию и обратились к нам за помощью, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Алексей носит очки. Рост у него 172 сантиметра, телосложение худощавое, темно-русые волосы, голубые глаза. Одет был в темно-зеленую куртку, темно-синие штаны, светло-серую кофту, черные ботинки, синий шарф и серую шапку.

В Ленинском районе Новосибирска пропал 19-летний Сергей Самкович, который ушел из дома 12 января. Молодой человек ушел из дома после конфликта с родными.

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