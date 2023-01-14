«Часто посещает храмы»: в Новосибирске пропал 19-летний парень — ему требуется присмотр близких

— По ряду причин ему требуется внимание близких и забота. Парень — человек верующий, часто посещает различные храмы. Может быть, кто-нибудь заметит около православного храма. Сам вряд ли сможет без опеки родных и близких нормально жить. Ситуация вызывает волнение. Ранее нам его уже заявляли, но в тот раз смог самостоятельно вернуться домой, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.