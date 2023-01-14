«Вышел из дома и не вернулся»: 49-летний новосибирец пропал в морозы — его ищут четыре дня

— Пропажа из разряда: вышел из дома и не вернулся. Мог как пойти к соседям, но там его нет. Друзей, знакомых опросили. Домой не вернулся. В день пропажи была очень низкая температура, дом находится в некотором отдалении от других построек населенного пункта. Там можно пройти как по дороге, так и по лесному массиву. Родные, близкие, друзья проверили все возможные дороги, но, к сожалению, человек не найден, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.