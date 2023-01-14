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«Вышел из дома и не вернулся»: 49-летний новосибирец пропал в морозы — его ищут четыре дня

Волонтеры начали распространять ориентировки в интернете

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Мужчина пропал в селе

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В селе Тальменка Искитимского района Новосибирской области пропал 49-летний Александр Гавриков. Его местонахождение неизвестно с 10 января.

— Пропажа из разряда: вышел из дома и не вернулся. Мог как пойти к соседям, но там его нет. Друзей, знакомых опросили. Домой не вернулся. В день пропажи была очень низкая температура, дом находится в некотором отдалении от других построек населенного пункта. Там можно пройти как по дороге, так и по лесному массиву. Родные, близкие, друзья проверили все возможные дороги, но, к сожалению, человек не найден, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Пропавший носит усы

Пропавший носит усы

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Как добавила руководитель отряда, заявка на поиск пришла вчера, 13 января. На данный момент волонтеры распространяют ориентировку в интернете.

В Ленинском районе Новосибирска пропал 18-летний Степан Малков. До этого он отправлял странные сообщения одногруппникам.

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