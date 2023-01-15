«По очереди выпрыгивали в снег»: родственник пассажира — о ДТП с автобусом и фурой под Новосибирском

НГС связался с родственником пассажира рейсового автобуса Барнаул — Новосибирск, который попал в ДТП вблизи Сосновки. Столкновение фуры и общественного транспорта произошло на дороге между Бердском и Искитимом вечером 15 января.
Как сообщил сибиряк, в автобусе находилась его жена. Она ехала домой от родителей в Новосибирск.
— Фура была пустая, из Московской области. Автомобиль ехал в Рубцовск. Там, где было сужение дороги, не успел с левого ряда перестроиться на правый, его следы зафиксировали на встречной полосе, — рассказал НГС родственник пассажира автобуса. — Удар пришелся по касательной.
По его словам, после ДТП пассажиры автобуса «по очереди выпрыгивали в снег», предварительно выбив стекло в транспорте. Проезжающие мимо автолюбители останавливались рядом с местом аварии и предлагали пассажирам автобуса помощь.
— Предлагали помощь, увезти в любой район. Остановилась женщина-медик, всех осмотрела, — уточнил сибиряк.
Он отметил, что его жена находилась в машине ДПС полтора часа, ожидая его приезда. Травм в результате происшествия она не получила. По словам сибиряка, водители автобуса и фуры были в трезвом состоянии.
Как сообщили ранее в ГУ МВД России по региону, автомобиль «Скания» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским рейсовым автобусом. В аварии пострадал как минимум один человек. Все, что известно о ДТП, — в онлайн-трансляции НГС.