«По очереди выпрыгивали в снег»: родственник пассажира — о ДТП с автобусом и фурой под Новосибирском

Как сообщили ранее в ГУ МВД России по региону, автомобиль «Скания» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским рейсовым автобусом. В аварии пострадал как минимум один человек. Все, что известно о ДТП, — в онлайн-трансляции НГС.