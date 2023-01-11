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«Решил поехать кататься»: в Новосибирской области 9-классник угнал машину у отца — его задержала полиция

Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело

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В Новосибирской области задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, им оказался 15-летний мальчик.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 января. В городе Болотное сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota для проверки документов, однако за рулем машины находился несовершеннолетний местный житель, учащийся 9-го класса. Подростка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

— Полицейские установили его законных представителей. Выяснилось, что пока отец спал, подросток нашел ключи, завел транспортное средство и решил поехать кататься, — указано в сообщении.

По факту происшествия специалисты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели сбыта». Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В начале января в Новосибирске ночью у сибирячки угнали Hyundai Solaris. Выяснилось, что угон совершил 16-летний родственник потерпевшей.

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