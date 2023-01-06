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«Врезался в световую опору, бросил авто»: 16-летний родственник угнал у сибирячки машину

Подросток взял ключи от машины, чтобы покататься

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Подросток угнал автомобиль вчера, 5 января

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В Новосибирске 5 января ночью у сибирячки угнали Hyundai Solaris, который был припаркован на улице Олеко Дундича. Владелица автомобиля обратилась в полицию. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, машина была найдена на улице Республиканской после ДТП.

— Выяснилось, что угон совершил 16-летний родственник потерпевшей. Находясь дома, он взял ключи от транспортного средства и поехал кататься. В пути следования молодой человек не справился с управлением, врезался в световую опору, бросил автомобиль и пришел домой, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полиция возбудила уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается.

В конце прошлого года новосибирские полицейские поймали двух подозреваемых в угоне дорогой машины.

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