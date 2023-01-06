«Врезался в световую опору, бросил авто»: 16-летний родственник угнал у сибирячки машину

В Новосибирске 5 января ночью у сибирячки угнали Hyundai Solaris, который был припаркован на улице Олеко Дундича. Владелица автомобиля обратилась в полицию. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, машина была найдена на улице Республиканской после ДТП.