«Врезался в световую опору, бросил авто»: 16-летний родственник угнал у сибирячки машину

В Новосибирске 5 января ночью у сибирячки угнали Hyundai Solaris, который был припаркован на улице Олеко Дундича. Владелица автомобиля обратилась в полицию. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, машина была найдена на улице Республиканской после ДТП.
— Выяснилось, что угон совершил 16-летний родственник потерпевшей. Находясь дома, он взял ключи от транспортного средства и поехал кататься. В пути следования молодой человек не справился с управлением, врезался в световую опору, бросил автомобиль и пришел домой, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полиция возбудила уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается.
В конце прошлого года новосибирские полицейские поймали двух подозреваемых в угоне дорогой машины.