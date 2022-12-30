Пойманы подозреваемые в угоне Lexus за 6 миллионов у новосибирца — их отправили в СИЗО

Новосибирские полицейские поймали двух подозреваемых в угоне дорогой машины — они могли угнать не один Lexus.

— В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре текущего года двое мужчин в возрасте 48 и 40 лет похитили дорогостоящий автомобиль Lexus LX-570 в Новосибирске. Сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

