Пойманы подозреваемые в угоне Lexus за 6 миллионов у новосибирца — их отправили в СИЗО

Новосибирские полицейские поймали двух подозреваемых в угоне дорогой машины — они могли угнать не один Lexus.
— В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре текущего года двое мужчин в возрасте 48 и 40 лет похитили дорогостоящий автомобиль Lexus
Полицейские выяснили, что мужчины заранее приезжали в город и выбирали автомобили.
— В назначенный день, используя специальные технические устройства, отключали охранную сигнализацию, нейтрализовали сигналы спутникового и GPS-мониторинга. После чего злоумышленники проникали в транспортное средство и перегоняли на территорию Алтайского края с целью последующей реализации, — добавили в ведомстве.
В итоге подозреваемых задержали на территории Искитимского района. У них изъяли 5 радиостанций, 2 устройства для глушения GPS-сигналов, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, сканер шлагбаумов, ключи от домофонов, устройства для запуска двигателя.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Подозреваемых отправили в СИЗО. Полиция ищет других пострадавших.
В начале декабря НГС сообщал, что 2,5 года назад Lexus Дениса Добрускина угнали с парковки Заельцовского парка в Новосибирске. За два года расследование уголовного дела не сдвинулось с мертвой точки. В результате мужчина сам вышел на угонщиков из Казахстана, вывел на них местных полицейских и нашел автомобиль. Но забрать его не может.