Четверо мужчин застряли посреди реки возле Октябрьского моста — между ними и берегом оказалась вода

В Новосибирске вчера, 5 января, на реке Оби очевидцы заметили четырех мужчин, которые ходили по льду рядом с опорами Октябрьского моста. Между мужчинами и берегом находился открытый участок воды. Жители вызвали спасателей МАСС.
— На разведку информации вышел аэробот спасателей МАСС. Между 1-й и 2-й опорами моста были обнаружены 4 человека, ориентировочно 26–30 лет. Мужчины были доставлены на берег и переданы сотрудникам отдела полиции для выяснения причин их нахождения на льду, — сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Спасатели МАСС напомнили, что переходить реку Обь запрещено, есть высокая вероятность провалиться под лед.
В Томской области полицейские спасли упавшего в ледяную воду рыбака. Он провел в реке Оби почти час.