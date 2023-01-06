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Четверо мужчин застряли посреди реки возле Октябрьского моста — между ними и берегом оказалась вода

На берег новосибирцев доставляли спасатели

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Инцидент произошел вчера около часа дня

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В Новосибирске вчера, 5 января, на реке Оби очевидцы заметили четырех мужчин, которые ходили по льду рядом с опорами Октябрьского моста. Между мужчинами и берегом находился открытый участок воды. Жители вызвали спасателей МАСС.

— На разведку информации вышел аэробот спасателей МАСС. Между 1-й и 2-й опорами моста были обнаружены 4 человека, ориентировочно 26–30 лет. Мужчины были доставлены на берег и переданы сотрудникам отдела полиции для выяснения причин их нахождения на льду, — сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Спасатели МАСС напомнили, что переходить реку Обь запрещено, есть высокая вероятность провалиться под лед.

В Томской области полицейские спасли упавшего в ледяную воду рыбака. Он провел в реке Оби почти час.

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