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Полицейские вытащили рыбака, который провел около часа в ледяной воде Оби: видео спасения

Инцидент произошел в Томской области

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Рыбака госпитализировали

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В Томской области полицейские спасли упавшего в ледяную воду рыбака. Он провел в реке Оби почти час.

— Сотрудники линейного пункта полиции МВД России в аэропорту и порту города Колпашево Томской области помогли спасти тонувшего местного жителя. Рыбак провел в ледяной воде почти час. В дежурную часть линейного пункта полиции поступило сообщение о том, что в протоке Канеровской реки Оби тонет человек. На значительном расстоянии от берега он выпал из резиновой лодки, держится за нее, но не может выбраться самостоятельно, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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На место происшествия выехали Александр Гонцов, Николай Ефремов, Николай Терентьев и Сергей Дубровский. Николай Терентьев вместе с одним из работников речного порта на лодке подплыл к мужчине и вытащил его из воды. Оставшиеся на берегу полицейские вызвали бригаду скорой помощи, но дожидаться ее не стали. Они доставили пострадавшего в больницу на служебной машине.

Полицейские помогли водителю фуры из Новосибирска, который замерз на трассе в Черемховском районе Иркутской области.

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