Полицейские вытащили рыбака, который провел около часа в ледяной воде Оби: видео спасения

В Томской области полицейские спасли упавшего в ледяную воду рыбака. Он провел в реке Оби почти час.

— Сотрудники линейного пункта полиции МВД России в аэропорту и порту города Колпашево Томской области помогли спасти тонувшего местного жителя. Рыбак провел в ледяной воде почти час. В дежурную часть линейного пункта полиции поступило сообщение о том, что в протоке Канеровской реки Оби тонет человек. На значительном расстоянии от берега он выпал из резиновой лодки, держится за нее, но не может выбраться самостоятельно, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.