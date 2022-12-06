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Дальнобойщик из Новосибирска замерз на трассе в Приангарье

Ему помогли инспекторы ДПС

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Мужчине дали отогреться и отвезли в автомобильный магазин

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Полицейские помогли водителю фуры из Новосибирска, который замерз на трассе в Черемховском районе Иркутской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел на дороге Р-255 «Сибирь», в районе 1749-го километра.

Два инспектора ДПС Сергей Краснопеев и Иван Тарасевич вечером заметили на обочине заглохший большегруз Mercedes-Benz Actros.

— При этом температура воздуха на участке трассы приближалась к отметке в -30 градусов. Сотрудники полиции предположили, что водителю нужна помощь, и обратились к нему, — рассказали в МВД.

Выяснилось, что дальнобойщик возвращался из Новосибирска в Читу. Во время движения машина заглохла, а запустить двигатель в мороз мужчина не смог.

Полицейские предложили водителю погреться в служебном автомобиле и свозили мужчину в ближайший автомагазин. Там он купил нужные технические жидкости для быстрого запуска двигателя и завел мотор.

— Водитель большегруза благополучно продолжил маршрут, после чего позвонил в дежурную часть полиции, рассказал о случившемся и выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за своевременную помощь, — добавили в полиции.

В Новосибирской области тоже работают мобильные пункты обогрева на трассе, здесь мы рассказывали, как ими воспользоваться.

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