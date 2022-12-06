Дальнобойщик из Новосибирска замерз на трассе в Приангарье

Полицейские помогли водителю фуры из Новосибирска, который замерз на трассе в Черемховском районе Иркутской области.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел на дороге
Два инспектора ДПС Сергей Краснопеев и Иван Тарасевич вечером заметили на обочине заглохший большегруз Mercedes-Benz Actros.
— При этом температура воздуха на участке трассы приближалась к отметке в
Выяснилось, что дальнобойщик возвращался из Новосибирска в Читу. Во время движения машина заглохла, а запустить двигатель в мороз мужчина не смог.
Полицейские предложили водителю погреться в служебном автомобиле и свозили мужчину в ближайший автомагазин. Там он купил нужные технические жидкости для быстрого запуска двигателя и завел мотор.
— Водитель большегруза благополучно продолжил маршрут, после чего позвонил в дежурную часть полиции, рассказал о случившемся и выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за своевременную помощь, — добавили в полиции.
В Новосибирской области тоже работают мобильные пункты обогрева на трассе, здесь мы рассказывали, как ими воспользоваться.