Шесть человек погибли в ДТП в Алтайском крае — среди них дети

3 января в Алтайском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД, в результате аварии скончалось шесть человек, в том числе дети 14 и 12 лет.
ДТП произошло днем на автодороге Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lexus RX 300.
— В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры, женщина 1986 года рождения и двое детей 2009-го и 2011 года рождения, погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи, — сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.
После ДТП уже в больнице скончался мужчина, который находился в иномарке. По предварительным данным, речь идет о водителе Lexus. Кроме того, двух пассажиров автомобиля госпитализировали с травмами. Один из пассажиров Lexus скончался.
По факту смертельного ДТП в прокуратуре региона организовали проверку.
— По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа органами прокуратуры организована и проводится проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели граждан. Проведение проверки продолжается, — указано в сообщении.
30 декабря под Новосибирском на трассе столкнулись два автомобиля. В аварии погибла 7-летняя девочка, ее 4-летний брат попал в больницу с травмами. НГС связался с отцом детей и узнал подробности трагедии.