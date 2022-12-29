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«Врезались лоб в лоб с фурой»: два человека погибли в ДТП на трассе Кемерово — Новосибирск

Очевидец рассказал подробности аварии

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Авария произошла недалеко от села Опарино в Кемеровской области

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Очевидец рассказал подробности смертельного ДТП, которое произошло днем 29 декабря на трассе Кемерово — Новосибирск. В аварии погибли два человека.

По словам очевидца Андрея, он ехал из Кемерово в Новосибирск, когда стал свидетелем ДТП. По словам мужчины, авария произошла недалеко от села Опарино.

— Фура, которая пошла на обгон по встречке, чтобы избежать столкновения, она съехала в кювет. За ней ехали двое на машине KIA, вот как раз они не смогли уйти от столкновения и врезались лоб в лоб с другой фурой, — рассказал мужчина.

По его словам, на месте ДТП работали пожарные и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина, еще двое пострадали, в том числе ребенок.

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