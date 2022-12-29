«Врезались лоб в лоб с фурой»: два человека погибли в ДТП на трассе Кемерово — Новосибирск

— Фура, которая пошла на обгон по встречке, чтобы избежать столкновения, она съехала в кювет. За ней ехали двое на машине KIA, вот как раз они не смогли уйти от столкновения и врезались лоб в лоб с другой фурой, — рассказал мужчина.

