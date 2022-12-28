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Не реагировал на сигналы машиниста: в Дзержинском районе поезд сбил 50-летнего мужчину

Машинист локомотива затормозил, но столкновения избежать не удалось

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Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу

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Вечером 27 декабря на станции Новосибирск-Восточный поезд сбил 50-летнего мужчину. Транспортная полиция начала проверку.

— Машинист приближающегося электропоезда заметил на путях человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому Федеральному округу.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

В начале декабря на станции Бердск в Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня.

ЛокомотивНовосибирскПоезд сбил мужчину
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