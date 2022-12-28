Не реагировал на сигналы машиниста: в Дзержинском районе поезд сбил 50-летнего мужчину

Вечером 27 декабря на станции Новосибирск-Восточный поезд сбил 50-летнего мужчину. Транспортная полиция начала проверку.
— Машинист приближающегося электропоезда заметил на путях человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому Федеральному округу.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.
В начале декабря на станции Бердск в Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня.