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«Полового контакта со школьницами не было». Учитель объяснился за вечеринку с алкоголем и презервативами — смотрим видео

25-летний Марат Садеков работал учителем истории в Черепаново

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Вечеринка, на которую молодой учитель пригласил учеников по случаю своего увольнения, вылилась в скандал. На встрече был алкоголь, кому-то из детей стало плохо. В этом видео смотрите историю 25-летнего историка Марата Садекова из Москвы с его эксклюзивными комментариями. Он работал в школе города Черепаново по программе «Учитель для России». Руководство просило его закрыть соцсети, но он отказался это делать, к тому же, как он сам признался, больше ему не хотелось работать в школе. Позже организаторы проекта назвали произошедшее с Маратом психическим расстройством. Проверки по ситуации ведут прокуратура и СКР.

Осенью на НГС вышел подробный репортаж о жизни и работе Марата Садекова в Черепаново.

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