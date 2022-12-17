«Полового контакта со школьницами не было». Учитель объяснился за вечеринку с алкоголем и презервативами — смотрим видео

Вечеринка, на которую молодой учитель пригласил учеников по случаю своего увольнения, вылилась в скандал. На встрече был алкоголь, кому-то из детей стало плохо. В этом видео смотрите историю 25-летнего историка Марата Садекова из Москвы с его эксклюзивными комментариями. Он работал в школе города Черепаново по программе «Учитель для России». Руководство просило его закрыть соцсети, но он отказался это делать, к тому же, как он сам признался, больше ему не хотелось работать в школе. Позже организаторы проекта назвали произошедшее с Маратом психическим расстройством. Проверки по ситуации ведут прокуратура и СКР.

