«Психиатр диагностировал острую фазу заболевания»: руководители проекта «Учитель для России» — о скандальном педагоге из НСО

Вечеринка молодого учителя истории со школьниками в Черепаново наделала много шума. Скандал дошел даже до руководителя следственного комитета России. Руководители программы «Учитель для России» объяснили НГС, что произошло с Маратом Садековым, как проходит отбор учителей в программу и почему ситуация с Маратом — вопиющее исключение, от которого нельзя застраховаться. По словам соосновательницы программы, психиатр диагностировал у
Марат Садеков из Москвы год работал учителем по программе «Учитель для России» в школе в городе Черепаново Новосибирской области. Недавно молодой педагог уволился из школы, после чего устроил прощальную вечеринку для учеников с 7-го по 11-й класс в своей съемной квартире. Подростки устроили в квартире погром: сломали шкафы, разбили дверь душевой кабины, вокруг был мусор. После посиделок в распоряжении редакции НГС появилось видео из разрушенной квартиры, на нем автор ролика заявила, что на полу лежали презервативы, которые Марат успел убрать. На вопросы о ментальном здоровье Марата, его работе и участии в программе НГС ответила Ольга Фогельсон, соосновательница программы «Учитель для России».
— Что происходит с Маратом сейчас, после программы? Почему, по вашему мнению, произошли изменения?
— По возвращении Марата в Москву, со слов близких отчисленного участника, психиатр диагностировал у него острую фазу заболевания. Сейчас мы понимаем, что недуг развивался стремительно: на момент отбора в программу и начала работы в школе психическое здоровье участника не вызывало сомнений.
— Какой Марат был в начале программе и в конце? Что изменилось?
— Марат был хорошим учителем в первый год участия в программе, его работа не вызывала нареканий, не было жалоб в школе, он был стабильным участником и показывал отличные результаты на уроках. В ноябре второго года Марат начал прогуливать образовательные сессии, не соблюдал договоренности, перестал выходить на связь с методистом. Вместе с этим резко упало качество его уроков — это стало особенно тревожным сигналом для нас. В таких случаях мы предлагаем участнику план корректирующих мероприятий. В ноябре Марату предстояла работа с методистом по предмету и сессии с куратором, однако Марат проигнорировал встречи с методистом, а работа с куратором не дала результатов.
— Почему учителя попросили закрыть социальные сети?
— Приватность в социальных сетях — стандартная рекомендация для всех участников программы. Что позволено обычному человеку, невозможно для учителя. Известно о резонансных ситуациях вокруг учительских социальных сетей, которые привели к увольнениям, поводом может послужить даже фото в купальнике. Личная жизнь учителя привлекает много внимания, и какие-то ситуации могут быть поняты превратно. Для нас и наших участников исключение из этого правила составляют только профессиональные блоги участников об образовании и педагогике — мы поддерживаем, чтобы учителя обменивались профессиональными знаниями.
— Почему Марат стал хуже преподавать? Пыталось ли руководство программы это исправить?
— Первым сигналом, что с Маратом что-то происходит, для нас действительно стала его некачественная подготовка к урокам. Когда участник испытывает сложности, мы помогаем ему и составляем индивидуальный план корректировки. В случае Марата такой план касался качества уроков. В ноябре Марату предстояла интенсивная работа с методистом: разбор уроков, помощь в подготовке новых занятий, проработка конкретных сценариев занятий. Однако Марат не справился — а после уволился из школы и вышел из программы. После инцидента общение с детьми из школы ему запрещено вовсе.
— Следят ли в программе за психологическим состоянием учителей, которые оказались не в новой среде?
— Да, конечно. Во-первых, по закону, перед началом работы в школе каждый учитель обязан предоставить справку от психиатра, нарколога, пройти медицинский осмотр и подтвердить отсутствие судимости. Во-вторых, мы понимаем, что работа учителя сопряжена с постоянными вызовами, эмоциональным выгоранием, большой ответственностью и стрессом — поэтому в программе мы выстроили систему психолого-педагогической поддержки учителей. У каждого участника есть куратор, который помогает преодолевать трудные и кризисные моменты, поддерживает в начинаниях. К сожалению, Марат не был готов принимать помощь.
4 года до программы Марат работал с детьми, был учителем в Ассоциации победителей олимпиад, персональным наставником в «Фоксфорде». Марат окончил НИУ ВШЭ и сразу пришел в программу, потому что хотел профессионально развиваться как педагог и искал работу, которая будет приносить общественную пользу. В вузе его характеризовали как яркого и положительного студента.
Как объяснила директор по отбору в программу «Учитель для России» Ирина Баскакова, по статистике из 20 подавших анкету кандидатов в школу выйдет только 1 учитель. Сейчас Марат не прошел бы такой отбор, в том числе по базовым критериям (к ним относят в том числе психическое и физическое здоровье участника). Всего этапов отбора четыре: анкета, видеоинтервью, онлайн-тур и оценка уровня предметных знаний в виде собеседования с методистом по выбранному предмету.
— Проводят ли опросы среди коллег и учеников о состоянии учителей, которые участвуют в программе?
— «Учитель для России» всегда на связи с администрацией школ. Программа проводит трехсторонний мониторинг про каждого участника: анонимный опрос учеников о том, насколько интересно детям на уроках, полезны ли уроки, комфортно ли ученикам на занятиях учителя; обратная связь от директора или завуча о прогрессе участника и качестве уроков; а также от методистов «Учителя для России», которые работают с участниками по развитию профессиональных компетенций. Такой мониторинг позволяет поддерживать качество работы новых учителей в школах.
— В Новосибирской области за этот год 8 человек вышли из программы досрочно; есть ли основные причины, по которым учителя выходят из программы?
— Участники выходят из программы по двум причинам — либо программа видит, что участник не справляется c требованиями программы и отчисляет его, либо это решение принято самим участником — по личным обстоятельствам, состоянию здоровья, или из-за осознания, что переезд в другой социальный контекст оказался слишком сложным. Например, человек не осознавал, насколько трудно будет поменять жизнь в большом городе на работу в селе вдалеке от близких. В любом случае адаптация молодого учителя в школе должна быть подкреплена всесторонней поддержкой: методической, психологической и человеческой поддержкой со стороны профессионального сообщества. В «Учителе для России» эта система выстроена, поэтому случаи выхода из программы единичны. Инцидент с Маратом является вопиющим исключением, связанным с ментальным здоровьем, от которого, к сожалению, невозможно было застраховаться на сто процентов.
— Если участник вышел из программы, возможно ли его возвращение? Если да, то в каких случаях?
— Если участник отчислен из программы в связи с нарушением правил, этического кодекса или по неуспеваемости, то он не может вернуться. В индивидуальных случаях мы готовы рассматривать возвращение участника, если причина его ухода уважительная, например, болезнь. Однако пока случаев возвращения в программу не было. Что касается М., его возвращение к преподаванию и в программу «Учитель для России» бескомпромиссно невозможно.
«Учитель для России» — общественная программа, которая стремится дать одинаковые образовательные возможности детям в разных регионах России. Ее участники — выпускники лучших вузов страны — на два года отправляются в поселки и небольшие города работать учителями в школах. Программа обеспечивает их профессиональное обучение и методическую поддержку, покрывает расходы на аренду жилья в случае, если участники переезжают в другое место. Также они получают зарплату начинающего школьного учителя и стипендию в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.
Скандальной вечеринкой учителя заинтересовался председатель СУ СК России Александр Бастрыкин, он поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области представить подробный доклад по обстоятельствам. Также сотрудники полиции составили несколько протоколов на детей и учителя.