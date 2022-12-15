«Психиатр диагностировал острую фазу заболевания»: руководители проекта «Учитель для России» — о скандальном педагоге из НСО

— Что происходит с Маратом сейчас, после программы? Почему, по вашему мнению, произошли изменения?

— По возвращении Марата в Москву, со слов близких отчисленного участника, психиатр диагностировал у него острую фазу заболевания. Сейчас мы понимаем, что недуг развивался стремительно: на момент отбора в программу и начала работы в школе психическое здоровье участника не вызывало сомнений.

— Какой Марат был в начале программе и в конце? Что изменилось?

— Марат был хорошим учителем в первый год участия в программе, его работа не вызывала нареканий, не было жалоб в школе, он был стабильным участником и показывал отличные результаты на уроках. В ноябре второго года Марат начал прогуливать образовательные сессии, не соблюдал договоренности, перестал выходить на связь с методистом. Вместе с этим резко упало качество его уроков — это стало особенно тревожным сигналом для нас. В таких случаях мы предлагаем участнику план корректирующих мероприятий. В ноябре Марату предстояла работа с методистом по предмету и сессии с куратором, однако Марат проигнорировал встречи с методистом, а работа с куратором не дала результатов.

