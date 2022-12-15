Вечеринкой учителя со школьниками в НСО заинтересовалась прокуратура — ведомство организовало проверку

Прокуратура заинтересовалась прощальной вечеринкой для новосибирских школьников, которую устроил молодой учитель истории Марат Садеков в городе Черепаново после своего увольнения. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратурой Черепановского района Новосибирской области организована проверка.
— Прокуратурой Черепановского района организована проверка по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних, — указано в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокурор района внес представление директору образовательного учреждения в связи с непринятием мер по формированию у детей «законопослушного поведения» руководством и педагогическим составом школы. Результаты рассмотрения представления поставлены под контроль ведомством.
Прощальную вечеринку для школьников бывший учитель истории и обществознания школы города Черепаново Марат Садеков устроил 2 декабря на съемной квартире после своего увольнения.
В распоряжении редакции НГС появилось видео из разрушенной квартиры. Подростки разгромили жилье, при этом автор видео заявила, что на полу лежали презервативы, которые учитель успел убрать.
После вечеринки полиция составила административные протоколы в отношении педагога и двух подростов, инцидентом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Со ссылкой на сообщение одной из телевизионных программ в СУ СК РФ уточняли, что на вечеринке были алкогольные напитки и запрещенные препараты. Как ранее стало известно НГС, среди собравшихся были дети с
Педагог участвовал в программе «Учитель для России», в которой выпускники вузов страны на два года отправляются в поселки и небольшие города, чтобы работать в школах, при этом Марат вышел из нее раньше времени. Руководители программы «Учитель для России» объяснили НГС, что произошло с педагогом.