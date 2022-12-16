Автобус с 19 вахтовиками врезался в грузовик в Томской области

Сегодня, 16 декабря, в Томской области пассажирский автобус с 19 вахтовыми работниками врезался в припаркованный грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Томской области.
Столкновение произошло на 113-м километре автодороги Медведево — Оленье в Томской области. В автобусе марки ПАЗ находились 19 вахтовых работников. По предварительным данным, автобус наехал на припаркованный грузовой автомобиль.
В результате ДТП погибших нет, в медицинское учреждение для осмотра доставили 5 человек.
— Сотрудники полиции работают на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Недавно в Томской области произошло смертельное ДТП. Скорая помощь столкнулась с грузовиком, в результате ДТП погибли четыре человека, которые находились в машине скорой.