«Прикрывал рукой глаз, с лица текла кровь» — мужчина пострадал в массовой аварии в Новосибирске

Сегодня, 15 декабря, днем на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске произошла массовая авария. По свидетельствам очевидцев, столкнулись от шести до девяти машин. По предварительной информации, пострадал водитель автомобиля «Форд-Транзит».
— Проезжал мимо и видел последствия, — рассказал один из очевидцев. — Мужчина из «Транзита» прикрывал рукой глаз, с лица текла кровь.
Последствия массовой аварии сняли на видео аварийные комиссары «Альянса». По предварительной информации, виновником ДТП мог стать водитель «Киа», вылетевший на трамвайные пути.
В отделе ГИБДД по Новосибирску пообещали прокомментировать инцидент, выяснив подробности, но на момент публикации не успели этого сделать.
Ранее НГС писал об аварии на Северном обходе. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки.