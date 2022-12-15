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«Прикрывал рукой глаз, с лица текла кровь» — мужчина пострадал в массовой аварии в Новосибирске

Последствия ДТП попали на видео

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По разным оценкам, участниками ДТП стали от 6 до 9 машин

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Сегодня, 15 декабря, днем на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске произошла массовая авария. По свидетельствам очевидцев, столкнулись от шести до девяти машин. По предварительной информации, пострадал водитель автомобиля «Форд-Транзит».

В аварии пострадал один из водителей

В аварии пострадал один из водителей

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— Проезжал мимо и видел последствия, — рассказал один из очевидцев. — Мужчина из «Транзита» прикрывал рукой глаз, с лица текла кровь.

Последствия массовой аварии сняли на видео аварийные комиссары «Альянса». По предварительной информации, виновником ДТП мог стать водитель «Киа», вылетевший на трамвайные пути.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Служба аварийных комиссаров «Альянс»

В отделе ГИБДД по Новосибирску пообещали прокомментировать инцидент, выяснив подробности, но на момент публикации не успели этого сделать.

Ранее НГС писал об аварии на Северном обходе. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки.

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