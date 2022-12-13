Сибирячка, участница шоу на Первом канале, ударила ножом мужчину — он залез в ее дом через окно

Ольга Еренчина признала обвинение и объяснила, что причиной преступления стало поведение потерпевшего, который залез в ее дом и схватил ее за волосы. В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил сибирячке наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать наказание условным с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в силу сегодня, 13 декабря.