Сибирячка, участница шоу на Первом канале, ударила ножом мужчину — он залез в ее дом через окно

В Кузбассе Ольга Еренчина получила срок за то, что пырнула ножом знакомого, который залез в ее дом. В прошлом году женщина участвовала в шоу «На самом деле» на Первом канале, она была пострадавшей по уголовному делу об использовании рабского труда.
Как сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда Кемеровской области,
Когда Ольга возвращалась домой, то увидела, что через окно к ней в дом лезет знакомый в состоянии алкогольного опьянения. Женщина просила его уйти, но знакомый не реагировал на требования. Он завалился через окно в дом, а женщина перелезла за ним следом.
— Потерпевший начал тянуть ее за халат, а затем схватил за волосы. И в этот момент она нанесла ему один удар ножом в нижнюю часть живота. После этого осужденная выбежала на веранду дома, а потерпевший ушел в комнату, — сообщили в суде.
Через некоторое время приехал сожитель сибирячки, который тоже стал требовать, чтобы мужчина покинул дом. Ему предлагали вызвать скорую, но тот отказался, потому что следов крови никто не видел. Утром потерпевший, который всю ночь провел дома на веранде, чувствуя острую боль, дошел до остановки, где начал терять сознание. Это заметила проходящая мимо женщина, она вызвала скорую, мужчину госпитализировали.
— Потерпевшему было причинено проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с множественными ранениями тонкой кишки и брыжейки тонкой кишки, — отметили в пресс-службе.
Ольга Еренчина признала обвинение и объяснила, что причиной преступления стало поведение потерпевшего, который залез в ее дом и схватил ее за волосы. В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил сибирячке наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать наказание условным с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в силу сегодня, 13 декабря.
Как сообщили в пресс-службе суда, в прошлом году женщина участвовала в ток-шоу «На самом деле» на Первом канале. Тогда Ольга и ее сожитель были потерпевшими по уголовному делу, связанному с использованием рабского труда.
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