В Новосибирске сибирячка познакомилась в интернете с мужчиной, пошла к нему в гости, а он ее ограбил

Сегодня на Затулинском жилмассиве в Новосибирске заметили толпу мужчин с битами. Они бежали за автомобилем, который уезжал по трамвайным путям. Погоня попала на камеру видеорегистратора. После случившегося полиция возбудила уголовное дело, а одного из пострадавших доставили в больницу.

