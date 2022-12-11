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В Новосибирске сибирячка познакомилась в интернете с мужчиной, пошла к нему в гости, а он ее ограбил

Сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину

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Мужчины украл у сибирячки телефон и золотые украшения

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В Первомайском районе Новосибирска вчера, 10 декабря, 40-летний мужчина ограбил свою 45-летнюю знакомую после застолья. Полиция задержала мужчину, ранее он неоднократно был судим.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 45-летняя женщина познакомилась в интернете с 40-летним мужчиной, который пригласил ее к себе в гости. Знакомые встретились в квартире мужчины на улице Одоевского в Первомайском районе.

— В ходе застолья хозяин дома с применением физической силы забрал у женщины мобильный телефон и золотые украшения, а затем выгнал ее из дома, — отметили в пресс-службе.

Женщина обратилась в полицию, описала внешность мужчины и назвала его адрес. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел, похищенные телефон и золотые украшения у мужчины изъяли.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», — сообщили в ведомстве.

Сейчас в отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения, проводится расследование.

Сегодня на Затулинском жилмассиве в Новосибирске заметили толпу мужчин с битами. Они бежали за автомобилем, который уезжал по трамвайным путям. Погоня попала на камеру видеорегистратора. После случившегося полиция возбудила уголовное дело, а одного из пострадавших доставили в больницу.

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