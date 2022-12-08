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«Пежо» сбил ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске

Пострадавшего ребенка доставили в больницу

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ДТП произошло на улице Дмитрия Донского

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В Заельцовском районе Новосибирска 8 декабря водитель сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Дмитрия Донского.

— 44-летний водитель на автомобиле Peugeot двигался по улице Дмитрия Донского в сторону улицы Дачной. В пути следования у дома 10 по улице Дмитрия Донского совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на улице Кирова водитель сбил 14-летнего подростка, а после скрылся с места ДТП.

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