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14-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске — водитель скрылся

Мальчика с травмами доставили в больницу

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Подростка сбили на нерегулируемом пешеходном переходе

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8 декабря в Новосибирске водитель сбил 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Кирова. Водитель скрылся с места ДТП.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Кирова в сторону улицы Лобова. В пути следования у дома 341 по улице Кирова совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

Подростка с травмами доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Бердске 7-летний мальчик попал в больницу после катания на тюбинге. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, ребенка сбил автомобиль.

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