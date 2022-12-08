14-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске — водитель скрылся

8 декабря в Новосибирске водитель сбил 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Кирова. Водитель скрылся с места ДТП.
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Кирова в сторону улицы Лобова. В пути следования у дома 341 по улице Кирова совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.
Подростка с травмами доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Бердске 7-летний мальчик попал в больницу после катания на тюбинге. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, ребенка сбил автомобиль.