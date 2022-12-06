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В Новосибирске трехлетняя девочка начала задыхаться — спасти ее помогли патрульные Росгвардии

Отец ребенка обратился за помощью к сотрудникам вневедомственной охраны

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Бойцы сошли с маршрута, чтобы помочь отцу довезти девочку до больницы

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Сотрудники вневедомственной охраны помогли спасти трехлетнюю девочку, которая начала задыхаться. Об этом сегодня, 6 декабря, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.

По данным ведомства, к росгвардейцам, служащим в Октябрьском районе, обратился отец ребенка. У девочки неожиданно начались проблемы с дыханием.

— Мужчина пояснил, что решил самостоятельно отвезти дочь в больницу на машине, но опасается потерять время из-за ситуации на дороге, — сообщили в пресс-службе Росгвардии. — Включив звуковой сигнал и проблесковые маяки патрульного автомобиля, росгвардейцы кратчайшим путем сопроводили машину с девочкой до медицинского учреждения в Центральном районе.

Малышке немедленно оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизнь вне опасности.

Ранее НГС писал о том, как врач Росгвардии приняла роды, которые начались у пассажирки из Новосибирска прямо в поезде.

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