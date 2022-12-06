В Новосибирске трехлетняя девочка начала задыхаться — спасти ее помогли патрульные Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны помогли спасти трехлетнюю девочку, которая начала задыхаться. Об этом сегодня, 6 декабря, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.
По данным ведомства, к росгвардейцам, служащим в Октябрьском районе, обратился отец ребенка. У девочки неожиданно начались проблемы с дыханием.
— Мужчина пояснил, что решил самостоятельно отвезти дочь в больницу на машине, но опасается потерять время из-за ситуации на дороге, — сообщили в пресс-службе Росгвардии. — Включив звуковой сигнал и проблесковые маяки патрульного автомобиля, росгвардейцы кратчайшим путем сопроводили машину с девочкой до медицинского учреждения в Центральном районе.
Малышке немедленно оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизнь вне опасности.
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