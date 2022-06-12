Врач Росгвардии приняла роды в поезде у пассажирки из Новосибирска

— Ситуация была безотлагательная, медлить было нельзя, поэтому я быстро собралась с мыслями и силами, чтобы принять роды. Стойкость и уверенность в своих силах и знаниях у меня всегда была. Не было ни страха, ни растерянности, даже когда увидела этот страх и слезы у отца роженицы. Я выполнила свой профессиональный долг и просто не могла оставить девушку в такой ситуации, — передает слова Гаджиевой ведомство.