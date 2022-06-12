Врач Росгвардии приняла роды в поезде у пассажирки из Новосибирска
Родился мальчик
Военный медик Росгвардии приняла роды у женщины в поезде. Ночью у пассажирки из Новосибирска начались предродовые схватки.
В региональном управлении Росгвардии сообщили, что прапорщик Раида Гаджиева сопровождала в поезде призывников из Красноярска в Москву. Проводница знала, что в соседнем вагоне едет военный медик, поэтому, как только у сибирячки начались схватки, обратилась к Раиде за помощью.
— Ситуация была безотлагательная, медлить было нельзя, поэтому я быстро собралась с мыслями и силами, чтобы принять роды. Стойкость и уверенность в своих силах и знаниях у меня всегда была. Не было ни страха, ни растерянности, даже когда увидела этот страх и слезы у отца роженицы. Я выполнила свой профессиональный долг и просто не могла оставить девушку в такой ситуации, — передает слова Гаджиевой ведомство.
Также принимать роды женщине помогали заместитель командира батальона по военно-политической работе майор Константин Дружин и ефрейтор Евгений Орлов.
Роды, добавили в ведомстве, продлились около полутора часов и прошли успешно. На свет появился мальчик. На ближайшей станции маму с ребенком передали медикам.
Зимой в новосибирском городском автобусе родилась девочка. Принимать молниеносные роды помогла акушерка, которая по счастливой случайности оказалась в том же автобусе.