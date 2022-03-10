«По попке хлопнули, и он заплакал»: как сибирячка рожала в автобусе на Красном проспекте — это ее пятый ребенок

6 марта в новосибирском городском автобусе родилась девочка. Принимать молниеносные роды помогла акушерка, которая по счастливой случайности оказалась в том же автобусе. Ребенок появился на свет буквально за несколько минут, после чего скорая отвезла маму и младенца в больницу, а экипаж завершил рейс. Рождение ребенка «в полях» — событие неординарное и волнующее. Журналист Анна Богданова узнала подробности случившегося.
6 марта около половины девятого вечера водитель автобуса
— Кондуктор Алина подбежала ко мне и кричит: «У нас рожают», — вспоминает Денис момент, когда увидел, что срабатывает тревожная кнопка. — Слышу: «Давай, вызывай скорую!»
Денис уверен, что женщина была в курсе начавшихся у нее родов, потому что, вероятнее всего, воды отошли до того, как она села в транспорт. Такие выводы он сделал, потому что кресла сильно не пострадали. Пассажирка на соседнем сиденье заметила, что женщине плохо и начала звать кондуктора. Так как в салоне было много народу, кондуктор не смогла быстро прибежать на переднюю площадку и решила воспользоваться экстренным вызовом.
— Вижу эту кнопку, сигнал, чтобы я остановился. Я сначала не понимал, что происходит. Думал, может, кто-то не вышел на остановке, начал открывать двери. А оказалось совсем другое, — вспоминает Денис. — Она подбегает ко мне, кричит. И это считаные минуты. Я пока звонил в скорую, с ними разговаривал, Алина кричит: «Всё, родили». По попке похлопали, ребенок заплакал. Я там шторку немного приоткрывал. Смотрю на эту женщину и плыву, мне плохо становится. В первый раз в жизни вижу такое вживую.
Денис говорит, что все эти ощущения не позволили ему запомнить, как выглядит женщина. Тем более рядом тоже были крики и суматоха.
Алина Попова работает кондуктором на автобусе
— Я была в конце автобуса. Пока просочилась через толпу, мужчины ее уже пересадили на двойное сиденье рядом. Когда я подошла, сама женщина уже штаны с себя сняла, и ребенок уже вылез, — вспоминает кондуктор. — Я так понимаю, снимать она начала, когда еще одна сидела, на своем сиденье.
Роды были молниеносными. Уже через несколько минут Алина просила водителя закрыть двери, чтобы не заморозить младенца, и дать ей какую-нибудь тряпку, чтобы завернуть ребенка. У экипажа был чистый плед — Алина говорит, что недавно был техосмотр автобуса и плед как раз постирали.
В эти минуты пассажиров попросили покинуть автобус и пообещали, что билеты будут действительны на следующем рейсе этого же маршрута. Половина вышли, остальных даже пришлось выгонять — кто-то даже решил поснимать на видео. Денис признался, что даже пришлось построжиться и применять нецензурную лексику. Когда все ушли, он второй раз позвонил в скорую — ему ответили, что врачи едут.
По счастливой случайности, в том же автобусе домой возвращались врачи, в том числе одна акушерка, говорит Алина. Они тут же откликнулись на призыв о помощи и помогли принять быстрые роды.
— Они пуповину перерезали. А когда второй раз звонили в скорую, одна из них сама там сказала: «Я такая-то такая-то, бригаду сюда». И всё, после этого врачи приехали, забрали и маму, и ребенка, — вспоминает кондуктор.
Предположительно акушерка, которая находилась в том автобусе, оставила комментарий к новости:
— Я та пассажирка, которая приняла роды. Мы с мужем только зашли в автобус на Кропоткина. Я обрадовалась, что на передней площадке совсем свободно, хотя средняя забита. Только собралась сесть, как увидела, что женщина на соседнем сиденье завалилась на бок и снимает брюки. Сначала даже не поняла, что происходит. И тут же показалась головка ребенка. А дальше я перестала думать, включились инстинкты. Я подскочила к ней и успела подхватить ребенка. Девочка была крошечная, через несколько секунд она слабенько запищала. Кондуктор принесла какое-то покрывало, чтоб ее завернуть. Пассажиры вокруг начали кричать: «Есть в автобусе врач?» На счастье, с нами ехали акушер-гинеколог и фельдшер скорой помощи. Они пробрались через толпу пассажиров, перевязали пуповину, завернули девочку в куртку матери. И стали ждать скорую. Скорая приехала быстро, минут через 7 после родов. До сих пор не могу поверить в реальность произошедшего. Очень рада, что девочка жива и в порядке. Повезло, что роды прошли без затруднений. Всем бы так легко рожать. Только не в автобусе.
Водитель помог положить женщину на носилки и донести ее до машины. Роженица почти не отвечала ни на какие вопросы, сказала лишь, что это ее пятые роды и есть обменка (обменная карта. — Прим. ред.).
Алина призналась, что выходить на следующие рейсы было волнительно, потому что казалось, что всё это может повториться снова.
— Хорошо, что никто не растерялся, все были рядом, всякое же может быть. И главное, что ребенок здоров и закричал. Потому что сначала девочка не кричала, пока не похлопали. Потом уже ручками шевелила, когда лежала на руках у акушерки, — вспоминает события Алина.
Сегодня ей позвонили коллеги и спросили, можно ли дать ее номер родственникам той женщины. Говорят, хотят поблагодарить.
Маршрут
— Молодцы ребята, что сориентировались и приняли ребенка. Наверное, крестник наш будет теперь, — сказал представитель перевозчика. — Ребенок родился, и хорошо, что это произошло.
6 марта главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич сообщил НГС, что ребенок находится в горбольнице. Более подробную информации о состоянии девочки выяснить не удалось — в областном минздраве напомнили, что такие сведения передают только с разрешения матери.
Похожая история произошла в конце 2014 года. 25 декабря, около 15:30, в салоне троллейбуса