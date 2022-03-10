«По попке хлопнули, и он заплакал»: как сибирячка рожала в автобусе на Красном проспекте — это ее пятый ребенок

По счастливой случайности, в том же автобусе домой возвращались врачи, в том числе одна акушерка, говорит Алина. Они тут же откликнулись на призыв о помощи и помогли принять быстрые роды.

— Они пуповину перерезали. А когда второй раз звонили в скорую, одна из них сама там сказала: «Я такая-то такая-то, бригаду сюда». И всё, после этого врачи приехали, забрали и маму, и ребенка, — вспоминает кондуктор.



Предположительно акушерка, которая находилась в том автобусе, оставила комментарий к новости:

— Я та пассажирка, которая приняла роды. Мы с мужем только зашли в автобус на Кропоткина. Я обрадовалась, что на передней площадке совсем свободно, хотя средняя забита. Только собралась сесть, как увидела, что женщина на соседнем сиденье завалилась на бок и снимает брюки. Сначала даже не поняла, что происходит. И тут же показалась головка ребенка. А дальше я перестала думать, включились инстинкты. Я подскочила к ней и успела подхватить ребенка. Девочка была крошечная, через несколько секунд она слабенько запищала. Кондуктор принесла какое-то покрывало, чтоб ее завернуть. Пассажиры вокруг начали кричать: «Есть в автобусе врач?» На счастье, с нами ехали акушер-гинеколог и фельдшер скорой помощи. Они пробрались через толпу пассажиров, перевязали пуповину, завернули девочку в куртку матери. И стали ждать скорую. Скорая приехала быстро, минут через 7 после родов. До сих пор не могу поверить в реальность произошедшего. Очень рада, что девочка жива и в порядке. Повезло, что роды прошли без затруднений. Всем бы так легко рожать. Только не в автобусе.