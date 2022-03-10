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«По попке хлопнули, и он заплакал»: как сибирячка рожала в автобусе на Красном проспекте — это ее пятый ребенок

В салоне автобуса оказались две акушерки, которые помогли экипажу

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Про роженицу известно только то, что это были ее пятые роды

Про роженицу известно только то, что это были ее пятые роды

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6 марта в новосибирском городском автобусе родилась девочка. Принимать молниеносные роды помогла акушерка, которая по счастливой случайности оказалась в том же автобусе. Ребенок появился на свет буквально за несколько минут, после чего скорая отвезла маму и младенца в больницу, а экипаж завершил рейс. Рождение ребенка «в полях» — событие неординарное и волнующее. Журналист Анна Богданова узнала подробности случившегося.

6 марта около половины девятого вечера водитель автобуса № 28 Денис Барсуков уже заканчивал рабочую смену. День как день, ничего не предвещало нестандартных историй. На левом берегу в автобус зашла женщина лет 35. К ней подошла кондуктор, которая даже сразу не заметила, что та на сносях. Пассажирка села на одиночное кресло прямо за спиной водителя. Автобус проехал несколько метров от остановки «Кропоткина» возле магазина «Золотое Яблоко» и резко остановился.

— Кондуктор Алина подбежала ко мне и кричит: «У нас рожают», — вспоминает Денис момент, когда увидел, что срабатывает тревожная кнопка. — Слышу: «Давай, вызывай скорую!»

Денис Барсуков собирался закончить смену и ехать в гараж

Денис Барсуков собирался закончить смену и ехать в гараж

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Денис уверен, что женщина была в курсе начавшихся у нее родов, потому что, вероятнее всего, воды отошли до того, как она села в транспорт. Такие выводы он сделал, потому что кресла сильно не пострадали. Пассажирка на соседнем сиденье заметила, что женщине плохо и начала звать кондуктора. Так как в салоне было много народу, кондуктор не смогла быстро прибежать на переднюю площадку и решила воспользоваться экстренным вызовом.

— Вижу эту кнопку, сигнал, чтобы я остановился. Я сначала не понимал, что происходит. Думал, может, кто-то не вышел на остановке, начал открывать двери. А оказалось совсем другое, — вспоминает Денис. — Она подбегает ко мне, кричит. И это считаные минуты. Я пока звонил в скорую, с ними разговаривал, Алина кричит: «Всё, родили». По попке похлопали, ребенок заплакал. Я там шторку немного приоткрывал. Смотрю на эту женщину и плыву, мне плохо становится. В первый раз в жизни вижу такое вживую.

Денис говорит, что все эти ощущения не позволили ему запомнить, как выглядит женщина. Тем более рядом тоже были крики и суматоха.

Автобус, в котором родила сибирячка, в этот момент находился на Красном проспекте

Автобус, в котором родила сибирячка, в этот момент находился на Красном проспекте

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Алина Попова работает кондуктором на автобусе № 28 уже три года. Она рассказала НГС, что уже два дня ей без конца звонят знакомые, чтобы узнать, как всё было. Событие оказалось настолько волнительным, что эмоции переполняют девушку до сих пор.

— Я была в конце автобуса. Пока просочилась через толпу, мужчины ее уже пересадили на двойное сиденье рядом. Когда я подошла, сама женщина уже штаны с себя сняла, и ребенок уже вылез, — вспоминает кондуктор. — Я так понимаю, снимать она начала, когда еще одна сидела, на своем сиденье.

Роды были молниеносными. Уже через несколько минут Алина просила водителя закрыть двери, чтобы не заморозить младенца, и дать ей какую-нибудь тряпку, чтобы завернуть ребенка. У экипажа был чистый плед — Алина говорит, что недавно был техосмотр автобуса и плед как раз постирали.

В эти минуты пассажиров попросили покинуть автобус и пообещали, что билеты будут действительны на следующем рейсе этого же маршрута. Половина вышли, остальных даже пришлось выгонять — кто-то даже решил поснимать на видео. Денис признался, что даже пришлось построжиться и применять нецензурную лексику. Когда все ушли, он второй раз позвонил в скорую — ему ответили, что врачи едут.

По счастливой случайности, в том же автобусе домой возвращались врачи, в том числе одна акушерка, говорит Алина. Они тут же откликнулись на призыв о помощи и помогли принять быстрые роды.

— Они пуповину перерезали. А когда второй раз звонили в скорую, одна из них сама там сказала: «Я такая-то такая-то, бригаду сюда». И всё, после этого врачи приехали, забрали и маму, и ребенка, — вспоминает кондуктор.

Предположительно акушерка, которая находилась в том автобусе, оставила комментарий к новости:

— Я та пассажирка, которая приняла роды. Мы с мужем только зашли в автобус на Кропоткина. Я обрадовалась, что на передней площадке совсем свободно, хотя средняя забита. Только собралась сесть, как увидела, что женщина на соседнем сиденье завалилась на бок и снимает брюки. Сначала даже не поняла, что происходит. И тут же показалась головка ребенка. А дальше я перестала думать, включились инстинкты. Я подскочила к ней и успела подхватить ребенка. Девочка была крошечная, через несколько секунд она слабенько запищала. Кондуктор принесла какое-то покрывало, чтоб ее завернуть. Пассажиры вокруг начали кричать: «Есть в автобусе врач?» На счастье, с нами ехали акушер-гинеколог и фельдшер скорой помощи. Они пробрались через толпу пассажиров, перевязали пуповину, завернули девочку в куртку матери. И стали ждать скорую. Скорая приехала быстро, минут через 7 после родов. До сих пор не могу поверить в реальность произошедшего. Очень рада, что девочка жива и в порядке. Повезло, что роды прошли без затруднений. Всем бы так легко рожать. Только не в автобусе.

Водитель помог положить женщину на носилки и донести ее до машины. Роженица почти не отвечала ни на какие вопросы, сказала лишь, что это ее пятые роды и есть обменка (обменная карта. — Прим. ред.).

Алина Попова три года работает на маршруте <nobr class="_">№ 28</nobr>

Алина Попова три года работает на маршруте № 28

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Алина призналась, что выходить на следующие рейсы было волнительно, потому что казалось, что всё это может повториться снова.

— Хорошо, что никто не растерялся, все были рядом, всякое же может быть. И главное, что ребенок здоров и закричал. Потому что сначала девочка не кричала, пока не похлопали. Потом уже ручками шевелила, когда лежала на руках у акушерки, — вспоминает события Алина.

Сегодня ей позвонили коллеги и спросили, можно ли дать ее номер родственникам той женщины. Говорят, хотят поблагодарить.

Сначала роженица сидела на одинарном сиденье, когда всё началось, ее пересадили на двойное — рядом

Сначала роженица сидела на одинарном сиденье, когда всё началось, ее пересадили на двойное — рядом

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Маршрут № 28 (Пригородный простор — Тюленина) обслуживает компания ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП1». В компании ситуацию пока подробно не разбирали, потому что шли праздники. Как только снимут камеры, будут давать какие-то комментарии по действиям экипажа и т. д.

— Молодцы ребята, что сориентировались и приняли ребенка. Наверное, крестник наш будет теперь, — сказал представитель перевозчика. — Ребенок родился, и хорошо, что это произошло.

6 марта главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич сообщил НГС, что ребенок находится в горбольнице. Более подробную информации о состоянии девочки выяснить не удалось — в областном минздраве напомнили, что такие сведения передают только с разрешения матери.

Похожая история произошла в конце 2014 года. 25 декабря, около 15:30, в салоне троллейбуса № 5 родился ребенок. Троллейбус ехал по маршруту Городской аэропорт — ул. Ленинградская, однако в районе остановки «Универмаг "Октябрьский"» резко остановился. Роды приняла кондуктор троллейбуса Ольга Нафтаева. А девочка Оля попала в новую семью, потому что мать от нее отказалась.

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