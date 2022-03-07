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Пассажирка родила ребенка в автобусе № 28 на улице Красный проспект Новосибирска

Роды принимали другие пассажиры и члены экипажа автобуса

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Роды прошли успешно, приехавший экипаж скорой забрал роженицу и ребенка в больницу

Роды прошли успешно, приехавший экипаж скорой забрал роженицу и ребенка в больницу

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Пассажирка автобуса № 28 6 марта родила ребенка прямо в салоне. В момент начала родов водитель остановился на улице Красный проспект. О состоянии ребенка рассказала кондуктор автобуса.

— Ребенок живой. Передали скорой. Водилу трясет до сих пор, — написала в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн» кондуктор Алина Попова.

НГС обратился за подробностями к главному врачу станции скорой медицинской помощи Александру Балабушевичу, но на момент публикации этого материала он не ответил на запрос редакции.

Известно, что родилась девочка.

24 июля 2020 года женщина родила ребенка в торговом центре «Заря» на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска.

В мае 2015 года пассажирка родила мальчика на борту самолета авиакомпании NordStar в небе между Новосибирском и Норильском.

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