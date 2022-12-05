Не самый лучший день: Григорий Лепс устроил пьяную драку в Петербурге — потасовка попала на видео

Григорий Лепс дал большой концерт в Ледовом дворце Петербурга в честь своего 60-летнего юбилея. И, по словам зрителей, артист был в ударе. Как рассказала «Фонтанке» одна из посетительниц, купившая билеты в первый ряд за 25 тысяч рублей, началось всё с банального хамства. Когда очередная поклонница подошла к сцене, чтобы положить цветы к ногам артиста и сфотографироваться с ним, он отреагировал примерно такими словами: «Зачем вы фотографируетесь, всё равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?»
Позже, анонсируя песню «Я уеду жить в Лондон», Лепс нецензурно высказался: «Песня про город, в который нас уже *** не пустят. Если только мы его не завоюем».
Закончилось выступление тоже не слишком гладко. Когда Григорий Лепс исполнял свой хит «Самый лучший день», он не смог вытянуть ноту, замотал головой, показал зрителям большой палец, швырнул микрофон об сцену и ушел.
Объясняя свое поведение, артист заявил, что у него выдался непростой день: «немножко приболел, прихрипел».
— Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой невероятно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно, — такое сообщение от лица Лепса появилось в его официальной группе.
Но на этом история не закончилась. Как выяснилось позднее, восстанавливать эмоциональное состояние певец поехал в петербургский бар «Финнеганс», где он повздорил с одним из посетителей и устроил пьяную драку.
Совладелец бара Николай Белоусов рассказал «Фонтанке», что Григорий Лепс приехал после концерта в расстроенных чувствах.
— В баре был пьяный гость, который докопался до него. Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, они зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было, — рассказал Белоусов.
Сотрудница бара подтвердила, что после потасовки все остались «в хорошем настроении».
В то же время пострадавший обзавелся адвокатом и подал заявление в полицию. «Фонтанка» выяснила, что в своем заявлении он указал, что в ту ночь играл в баре в нарды, зашел Лепс и всё было здорово, пока артист не предложил сыграть на 10 тысяч долларов, показав пачку перевязанных резиночкой купюр. Петербуржец признался, что хотел бы сыграть, но ставить на кон такую сумму не готов. За этим последовали пререкания, после которых Лепс отвесил мужчине оплеуху. Потом они вышли втроем — пострадавший, Лепс и его охранник. Позже к потасовке присоединились еще два охранника.
По словам адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, в действиях Григория Лепса и его охранников усматривается нарушение второй части статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
— Объясню свою позицию — вторая часть статьи 112, так как избивали моего доверителя группой, — заявил Хейфец. — Так как в распоряжении дознания будет соответствующее видео, показания свидетелей, то вопрос очевиден, не требует особого расследования и не вызывает сомнения.
Ранее мы рассказывали, каким образом Григорий Лепс зарабатывает такие суммы, что может поставить 10 тысяч долларов на кон, играя в нарды. Например, вместе с Эмином Агаларовым, музыкантом и наследником владельца Crocus Group, он владеет столичным рестораном Lesnoy, другой их совместный проект назывался «Рюмка водки» — ностальгическая рюмочная на Петровке. Еще одно заведение артиста называлось «Пироги», но это кафе он закрыл во время пандемии коронавируса, а караоке Leps Bar перестало работать в Москве еще в 2017-м (но его можно открыть по франшизе в других городах). Полный список источников доходов певца вы найдете в нашем небольшом, но увлекательном исследовании о том, что известно о бизнесе Григория Лепса.