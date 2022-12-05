Не самый лучший день: Григорий Лепс устроил пьяную драку в Петербурге — потасовка попала на видео

Позже, анонсируя песню «Я уеду жить в Лондон», Лепс нецензурно высказался: «Песня про город, в который нас уже *** не пустят. Если только мы его не завоюем».

Закончилось выступление тоже не слишком гладко. Когда Григорий Лепс исполнял свой хит «Самый лучший день», он не смог вытянуть ноту, замотал головой, показал зрителям большой палец, швырнул микрофон об сцену и ушел.