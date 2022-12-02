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Зимнее наводнение на Алтае: что привело к подъему уровня воды

В республике установилась морозная погода

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На реке наблюдались зажорные явления — скопление льда, в том числе шуги — рыхлого льда

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В Чемальском районе Республики Алтай произошло зимнее наводнение — из берегов вышла река Чемал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай, на реке Чемал 1 декабря наблюдались зажорные явления в русле реки и в пойменных участках. Это скопление льда в русле реки в период осеннего шугохода и в начале ледостава, приводящее к подъему уровню воды и возможному затоплению прибрежных участков.

В результате происшествия жизнедеятельность населения не нарушена

В результате происшествия жизнедеятельность населения не нарушена

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— Спусковым фактором наледообразования является температурный режим. Именно он провоцирует образование внутриводного льда и формирование шуговых масс, приводящее к зажорным явлениям в реки Чемал, — указано в сообщении ведомства.

Специалисты отметили, что в результате происшествия жизнедеятельность населения не нарушена. Домовладения, приусадебные участки, а также люди не пострадали.

В регионе установилась морозная погода

В регионе установилась морозная погода

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По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 3 декабря в Республике Алтай температура воздуха ночью составит -30... -35 градусов, местами потепление до -23… -28 градусов. Днем воздух прогреется до -11… -16, местами до -21… -26 градусов. В ночь с 3 на 4 декабря температура воздуха в регионе составит -30… -35 градусов, местами -23… -28 градусов.

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