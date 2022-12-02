Зимнее наводнение на Алтае: что привело к подъему уровня воды

В Чемальском районе Республики Алтай произошло зимнее наводнение — из берегов вышла река Чемал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай, на реке Чемал 1 декабря наблюдались зажорные явления в русле реки и в пойменных участках. Это скопление льда в русле реки в период осеннего шугохода и в начале ледостава, приводящее к подъему уровню воды и возможному затоплению прибрежных участков.
— Спусковым фактором наледообразования является температурный режим. Именно он провоцирует образование внутриводного льда и формирование шуговых масс, приводящее к зажорным явлениям в реки Чемал, — указано в сообщении ведомства.
Специалисты отметили, что в результате происшествия жизнедеятельность населения не нарушена. Домовладения, приусадебные участки, а также люди не пострадали.
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