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Падения деревьев и обрыв ЛЭП: власти Новосибирска оценили последствия урагана

Ураганный ветер снес деревья и остановочные павильоны в городе

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Из-за ураганного ветра в городе произошли обрывы линий электропередачи и падения деревьев

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Власти оценили последствия ураганного ветра, который прошелся по Новосибирску накануне, 23 октября.

Как сообщается в телеграм-канале городской администрации, в результате урагана в Новосибирске произошло 27 обрывов ЛЭП, 7 падений различных конструкций и 4 остановочных павильонов в городе. Из-за ветра в городе зафиксировали 17 случаев падений деревьев.

— Пострадавших при данных происшествиях нет. Большинство последствий шторма оперативно устранено службами городского хозяйства, — указано в сообщении.

Вчера из-за сильного ветра с общежития на Станционной, 8, на площади Энергетиков, сорвало крышу. Корреспондент посетил общежитие и узнал, как жильцы здания переживают последствия происшествия.

Стоит отметить, что региональное МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Новосибирске 24 октября. В городе возможны сильный ветер и снег.

ВетерЭкстренное предупреждение
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