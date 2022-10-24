Падения деревьев и обрыв ЛЭП: власти Новосибирска оценили последствия урагана
Ураганный ветер снес деревья и остановочные павильоны в городе
Власти оценили последствия ураганного ветра, который прошелся по Новосибирску накануне,
Как сообщается в телеграм-канале городской администрации, в результате урагана в Новосибирске произошло 27 обрывов ЛЭП, 7 падений различных конструкций и 4 остановочных павильонов в городе. Из-за ветра в городе зафиксировали 17 случаев падений деревьев.
— Пострадавших при данных происшествиях нет. Большинство последствий шторма оперативно устранено службами городского хозяйства, — указано в сообщении.
Вчера из-за сильного ветра с общежития на
Стоит отметить, что региональное МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Новосибирске