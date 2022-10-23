Ветер силой в 25–28 м/с: экстренное предупреждение для новосибирцев от МЧС
Горожан просят быть очень аккуратными и внимательными
Экстренное предупреждение для жителей Новосибирска и Новосибирской области выпустило региональное МЧС. Сегодня, 23 октября, очень сильный ветер может стать причиной различных ЧП.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем по области и в Новосибирске ожидается очень сильный ветер — 25–28 м/с, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
На воскресенье, 23 октября, и ночь на понедельник, 24 октября, по всему региону также прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильные осадки, гололедные явления, отложение мокрого снега, похолодание.
— Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на рекламные щиты, ветки и провода, что может вызвать их падение. Порывы ветра могут спровоцировать падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми и ветхими деревьями, обходите плохо укрепленные конструкции, — напоминает МЧС. — Из-за непогоды лучше ограничить использование личного транспорта, во время поездок, особенно на дальние расстояния, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть предельно внимательными и избегать резких маневров.
Спасатели попросили новосибирцев тщательнее следить за детьми, отменить прогулки с малышами, особенно с грудничками в колясках.
О происшествии вы можете сообщить по телефону 112.
Сегодня, 23 октября, ветер сорвал крышу с общежития на Станционной, 8, на площади Энергетиков. Всё, что известно о ЧП, мы рассказываем в онлайн-трансляции.