Долго не эвакуировали: прокуратура нашла нарушения в инциденте с сорванной крышей общежития
Представление получил глава администрации Ленинского района
Прокуратура Ленинского района Новосибирска устроила проверку по факту происшествия 23 октября на улице Станционной. Ураганный ветер сорвал крышу общежития — обломки рухнули во двор дома и на улицу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, специалисты ведомства дали оценку полноте мер, которые приняла районная администрация по устранению последствий инцидента. Выявлены нарушения.
— Сотрудники администрации длительное время не проводили мероприятия по эвакуации жильцов дома, что создало угрозу для их жизни и здоровья в условиях обрушения крыши, а также неблагоприятных погодных условий, — указано в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, более суток специалисты районной администрации не принимали меры по предоставлению жилых помещений маневренного фонда семьям из пострадавшего от урагана общежития, согласившимся на такое жилье.
От главы администрации Ленинского района Александра Гриба после проверки прокуратура потребовала устранить нарушения. В пресс-службе прокуратуры региона корреспонденту НГС уточнили, что удалось устранить нарушения, касающиеся расселения жильцов.
В настоящее время жилые помещения фактически предоставлены двум семьям, согласившимся на переезд.
В результате происшествия жилье оказалось повреждено у шести семей. Им пообещали оказать матпомощь в размере 100 тысяч рублей каждой. 25 стало известно, что в маневренном фонде для жильцов выделили шесть комнат. Ремонт кровли пострадавшего от урагана общежития планируется закончить в декабре.