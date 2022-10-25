Долго не эвакуировали: прокуратура нашла нарушения в инциденте с сорванной крышей общежития

— Сотрудники администрации длительное время не проводили мероприятия по эвакуации жильцов дома, что создало угрозу для их жизни и здоровья в условиях обрушения крыши, а также неблагоприятных погодных условий, — указано в сообщении.



Кроме того, по данным ведомства, более суток специалисты районной администрации не принимали меры по предоставлению жилых помещений маневренного фонда семьям из пострадавшего от урагана общежития, согласившимся на такое жилье.

