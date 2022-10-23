Крыша общежития от ветра рухнула во двор — 10 фото с места происшествия с площади Энергетиков
К счастью, никто из людей не пострадал
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Сильный ветер сегодня, 23 октября, сорвал крышу с общежития на Станционной, 8 — ее части рухнули во двор дома, а также на улицу.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что, к счастью, пострадавших среди людей нет, повреждены лишь две машины, электропровода и горячее водоснабжение.
Спасатели сейчас разбирают завалы. А мэрия решает вопрос о возможном расселении людей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял последствия ЧП.
Все, что известно об этом ЧП, мы сообщаем в онлайн-трансляции.