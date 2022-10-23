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Тема дняСорвало крышу общежития
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Сорвало крышу общежития

Крыша общежития от ветра рухнула во двор — 10 фото с места происшествия с площади Энергетиков

К счастью, никто из людей не пострадал

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Место ЧП огородили

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Сильный ветер сегодня, 23 октября, сорвал крышу с общежития на Станционной, 8 — ее части рухнули во двор дома, а также на улицу.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что, к счастью, пострадавших среди людей нет, повреждены лишь две машины, электропровода и горячее водоснабжение.

Спасатели сейчас разбирают завалы. А мэрия решает вопрос о возможном расселении людей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял последствия ЧП.

Вид со стороны площади

Вид со стороны площади

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Часть крыши оборвала провода

Часть крыши оборвала провода

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По данным МЧС, повреждены две машины

По данным МЧС, повреждены две машины

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Во двор сейчас не пройти

Во двор сейчас не пройти

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Сорвало достаточно большие элементы

Сорвало достаточно большие элементы

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Эвакуировали жителей только третьего этажа

Эвакуировали жителей только третьего этажа

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Сорвало и другие элементы дома

Сорвало и другие элементы дома

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Люди могут погреться в автобусе

Люди могут погреться в автобусе

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Опрокинута и остановка

Опрокинута и остановка

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Все, что известно об этом ЧП, мы сообщаем в онлайн-трансляции.

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