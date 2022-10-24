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Сорвало крышу общежития

Шесть новосибирских семей из общежития с сорванной крышей получат по 100 тысяч

Двум семьям предоставили маневренный фонд

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Крыша упала во двор

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В Новосибирске шесть семей, у которых оказалось повреждено жилье в общежитии на Станционной из-за урагана, получат матпомощь. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть в своем telegram-канале.

— Шести семьям, которые пострадали при обрушении, будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Двум семьям предоставлены помещения маневренного фонда, остальные решили разместиться у родственников, — объяснил Анатолий Локоть.

В Новосибирске 23 октября ветром сорвало крышу общежития на проезде Энергетиков. С третьего этажа эвакуированы 13 человек, из них трое — дети. Пострадавших среди людей не было. При этом жители уверены, что во всем виноват не ветер, а строительство четвертого моста.

Новосибирскую область вчера, 23 октября, накрыл сильный ветер, который срывал крыши, переворачивал остановки и валил деревья. Как стихия бушевала в регионе, вы можете посмотреть в нашем онлайн-репортаже.

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