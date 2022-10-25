Обрушенную крышу новосибирского общежития будут ремонтировать больше месяца
Ее сорвало во время сильного ветра
Ремонт кровли на улице Станционной, 8 в Новосибирске, которую снесло во время шквалистого ветра
— Принято решение в маневренном фонде по адресу Зорге, 48 выделить комнаты для жильцов. Шесть комнат. По результатам вчерашнего совещания определена организация для разработки проектной документации. Срок ориентировочный — до
Сейчас на месте обрушения расчищают кровлю, начнется ремонт карнизной части. По словам главы Департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрия Перязева, точные сроки ремонта крыши станут известны после подготовки проекта работ.
Ранее сообщалось, что из шести семей, чье жилище было повреждено, в маневренный фонд переместились только две, остальные остались у родственников. Мэрия пообещала помощь в 100 тысяч рублей каждой семье.
В день происшествия корреспондент НГС Анна Скок поговорила с жильцами из пострадавшего общежития. Они рассказали, кого считают виновным в происшествии. Читайте подробности в репортаже.