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Обрушенную крышу новосибирского общежития будут ремонтировать больше месяца

Ее сорвало во время сильного ветра 23 октября

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Сейчас специалисты расчищают пострадавшую крышу

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Ремонт кровли на улице Станционной, 8 в Новосибирске, которую снесло во время шквалистого ветра 23 октября, собираются закончить в декабре.

— Принято решение в маневренном фонде по адресу Зорге, 48 выделить комнаты для жильцов. Шесть комнат. По результатам вчерашнего совещания определена организация для разработки проектной документации. Срок ориентировочный — до 28 октября. Срок предварительный окончания работ — декабрь, — сообщил во время аппаратного совещания 25 октября начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

Сейчас на месте обрушения расчищают кровлю, начнется ремонт карнизной части. По словам главы Департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрия Перязева, точные сроки ремонта крыши станут известны после подготовки проекта работ.

Ранее сообщалось, что из шести семей, чье жилище было повреждено, в маневренный фонд переместились только две, остальные остались у родственников. Мэрия пообещала помощь в 100 тысяч рублей каждой семье.

В день происшествия корреспондент НГС Анна Скок поговорила с жильцами из пострадавшего общежития. Они рассказали, кого считают виновным в происшествии. Читайте подробности в репортаже.

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