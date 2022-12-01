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Прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы на Ключ-Камышенском Плато

Без горячего водоснабжения остались 45 жилых домов и 3 детских сада

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Трубу с кипятком прорвало в районе дома № 84а на улице Ключ-Камышенское Плато

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Прокуратура Октябрьского района начала проверку после аварии на теплосетях на улице Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.

— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, исполнения обязанностей балансодержателя теплосетей по их надлежащему содержанию, обеспечения бесперебойного функционирования и контроля при проведении ремонтных работ, — пояснили в ведомстве.

По результатам проверки в случае выявления нарушений причастных привлекут к ответственности.

Напомним, вечером 1 декабря на улице Ключ-Камышенское Плато в районе дома № 84а прорвало трубу с горячей водой. На ночь без горячего водоснабжения остались 45 жилых домов и 3 детских сада.

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