Прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы на Ключ-Камышенском Плато

Прокуратура Октябрьского района начала проверку после аварии на теплосетях на улице Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, исполнения обязанностей балансодержателя теплосетей по их надлежащему содержанию, обеспечения бесперебойного функционирования и контроля при проведении ремонтных работ, — пояснили в ведомстве.
По результатам проверки в случае выявления нарушений причастных привлекут к ответственности.
Напомним, вечером 1 декабря на улице Ключ-Камышенское Плато в районе дома № 84а прорвало трубу с горячей водой. На ночь без горячего водоснабжения остались 45 жилых домов и 3 детских сада.