Кипяток бежит по дороге и все в пару — недалеко от планетария в Новосибирске прорвало теплотрассу

Вечером 1 декабря в Октябрьском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Информацию об аварии на улице Ключ-Камышенское Плато НГС подтвердили в пресс-службе СГК.
— Действительно, произошла коммунальная авария. Подробная информация будет позже, — пояснили в организации.
Как сообщили читатели НГС, кипяток с теплотрассы бежит по дороге на улице Взлетной.
— Возвращался с работы домой, ехал по улице Взлетная, по всей дороге бежит кипяток. Все в тумане, — сообщил читатель НГС Алексей.
По данным портала аварийных отключений «Мой Новосибирск», без горячей воды остались 33 дома.
Ранее из-за аварий в Ленинском районе Новосибирска 24 дома, центр крови и детский сад остались без тепла.