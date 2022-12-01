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Тема дняТеплотрассу прорвало на Ключ-Камышенское Плато
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Кипяток бежит по дороге и все в пару — недалеко от планетария в Новосибирске прорвало теплотрассу

По данным портала аварийных отключений, без горячей воды остались 33 дома

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По словам очевидцев, кипяток бежит по трассе

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Вечером 1 декабря в Октябрьском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Информацию об аварии на улице Ключ-Камышенское Плато НГС подтвердили в пресс-службе СГК.

— Действительно, произошла коммунальная авария. Подробная информация будет позже, — пояснили в организации.

Как сообщили читатели НГС, кипяток с теплотрассы бежит по дороге на улице Взлетной.

— Возвращался с работы домой, ехал по улице Взлетная, по всей дороге бежит кипяток. Все в тумане, — сообщил читатель НГС Алексей.

По данным портала аварийных отключений «Мой Новосибирск», без горячей воды остались 33 дома.

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Ранее из-за аварий в Ленинском районе Новосибирска 24 дома, центр крови и детский сад остались без тепла.

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