«Никто не знал, что мальчик в машине. Мы могли его спасти»: всё, что известно о взрыве машины в Волгограде

— На улице на земле возле машины без сознания лежал мужчина. Рядом бегала Наташа и что-то кричала, мы ничего не понимали. Она очень сильно кричала, — рассказали соседи. — Муж отмотал камеры и увидел, что мужчина вышел из подъезда с мальчиком в зеленой куртке и посадил его в машину, а потом захлопнул дверь. Взрыв прогремел через несколько секунд, мужчину отбросило взрывной волной, он упал и сильно ударился головой. Мальчика можно было спасти, но никто не знал, что он в машине... Наши дети в садик в один ходили...

