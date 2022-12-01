«Никто не знал, что мальчик в машине. Мы могли его спасти»: всё, что известно о взрыве машины в Волгограде

Ранним утром 1 декабря в спальном и еще сонном районе Новокомарово Волгограда прогремел страшный взрыв, унесший жизнь трехлетнего мальчика. После взрыва одной из припаркованных у дома машин начался пожар, охвативший и еще несколько автомобилей. Корреспонденты V1.RU находились на месте трагедии и собрали всё, что известно о страшном утреннем происшествии.
«Мальчика можно было спасти... никто не знал, что он в машине...»
Как позже сообщат правоохранители, страшный взрыв произошел в автомобиле Skoda, в котором находился трехлетний мальчик. Он погиб на месте трагедии. За жизнь его отца и здоровье матери сейчас борются волгоградские медики.
— Я проснулась от сильного взрыва. Муж сразу сказал, что машина взорвалась во дворе. Я сразу побежала к окну чуть ли не в бессознательном состоянии. Я подумала, что это наша машина. Она прям рядом с местом взрыва стояла, мы ее сразу же отогнали, — рассказали жители «Новокомарово». — И мы сразу же начали звонить в 112, в полицию.
По словам соседей пострадавшей семьи, после звонков в экстренные службы волгоградцы выбежали на улицу.
— На улице на земле возле машины без сознания лежал мужчина. Рядом бегала Наташа и что-то кричала, мы ничего не понимали. Она очень сильно кричала, — рассказали соседи. — Муж отмотал камеры и увидел, что мужчина вышел из подъезда с мальчиком в зеленой куртке и посадил его в машину, а потом захлопнул дверь. Взрыв прогремел через несколько секунд, мужчину отбросило взрывной волной, он упал и сильно ударился головой. Мальчика можно было спасти, но никто не знал, что он в машине... Наши дети в садик в один ходили...
«Огонь перекидывался на остальные машины. Мужчины выбивали стекла»
Горожане рассказали, что успокоить плачущую женщину им не удалось. Не удалось отстоять от огня и часть припаркованных машин.
— Мы начали машины отгонять, мужчины наши их просто выталкивали оттуда, стекла разбивали, чтобы вытолкать их, — рассказывают волгоградцы. — Надо было избежать еще одного взрыва и пожара. У моей подруги машина оказалась полностью уничтожена.
Спустя некоторое время на месте трагедии уже находились десятки представителей самых различных ведомств.
Семья занималась газовым оборудованием
Как стало известно V1.RU, трехлетний мальчик воспитывался в счастливой и полной семье. У семьи есть старшая взрослая дочка. Мама мальчика вела свой блог. Женщина рассказывала о своем материнстве, о счастливых буднях и часто писала о том, как важна в жизни каждого человека семья.
— Самое важное в мире — это семья и любовь. Здесь вы увидите маленькие фрагменты нашей жизни. Как растет и развивается наш малыш. Наш блог — это видеоархив для сына. Купили дом в деревне. Занимаемся благоустройством. Подписывайтесь, — говорится в описании канала.
По данным из открытых источников мама погибшего мальчика работала на индивидуального предпринимателя, который в том числе занимался газовым оборудованием, у волгоградцев было несколько автомобилей. Сейчас, по словам соседей, Наталью увезли с места происшествия родственники. Женщине пытаются помочь хоть как-то справиться с невероятным шоком от потери. За жизнь отца мальчика борются волгоградские врачи.
— Его увезли в 25-ю больницу, он находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии, — рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.
«Причинение смерти по неосторожности»
Следственный комитет заявил, что возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
— 1 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании четырех автомобилей, припаркованных возле дома 70 по улице Комарова в Советском районе города Волгограда, — сообщали в Следственном комитете. — По предварительным данным, в одном из автомобилей произошла утечка газа с последующим возгоранием. В результате произошедшего погиб 3-летний ребенок, а 52-летний мужчина получил тяжелые травмы. В настоящее время пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами следственного управления СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительной версии правоохранительных органов, взрыв произошел из-за утечки газа — в автомобиле Skoda находились баллоны с ацетиленом. В основном он применяется в автогенной сварке и резке металлов, а также обладает резким запахом.
Всю информацию о страшной трагедии в Советском районе журналисты V1.RU продолжают собирать в режиме текстовой онлайн-трансляции.