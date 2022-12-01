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Попал в базу мертвых: сотрудники ДПС остановили человека и сообщили, что он умер — по документам

С такой ситуацией Сергей Вальков столкнулся во второй раз

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В ноябре северянину Сергею Валькову сообщили, что он умер — по документам. Это выяснилось, когда мужчину остановили сотрудники ДПС и решили проверить его данные.

— Я переходил дорогу на мигающий зеленый. Меня задержали. Посадили в машину, стали пробивать. Оказалось, что я мертв, — рассказывает он. — Затем посмотрели по фотографии и на меня — вот он я, живой. Я маме позвонил, она по громкой связи разговаривала с ними, говорила тоже: «Это мой сын, как же он умер?» Меня отпустили.

Как Сергей оказался в базе умерших? И можно ли сейчас доказать, что это ошибка? Историю мужчины, а также ответы полицейских и юриста смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Юрист Александр Сухих рассказал 29.RU, что подобные ситуации не редкость: в его практике такие уже были. Часто путаница возникает, когда у разных людей совпадают данные: не только имя, фамилия и отчество, но и дата/год рождения.

— Происходит либо техническая ошибка в базе данных, либо это связано с однофамильцами. Приходили люди, у которых полностью совпадают данные. Было такое дело: одна женщина живет в Архангельске, а другая — с такими же вводными — в Москве. Их перепутали и денежные средства взыскали не с той, которая в Москве, а с архангелогородки — она в суде доказывала, что никаких кредитов не брала. Еще один вариант — факт мошенничества, — объяснил юрист.

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