Попал в базу мертвых: сотрудники ДПС остановили человека и сообщили, что он умер — по документам

— Я переходил дорогу на мигающий зеленый. Меня задержали. Посадили в машину, стали пробивать. Оказалось, что я мертв, — рассказывает он. — Затем посмотрели по фотографии и на меня — вот он я, живой. Я маме позвонил, она по громкой связи разговаривала с ними, говорила тоже: «Это мой сын, как же он умер?» Меня отпустили.