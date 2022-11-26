Из машин предпочитает Porsche. Что известно о 22-летней Карине, которая обокрала ювелирный магазин на 12 миллионов

Полиция Уфы с 21 ноября сбилась с ног в поисках
Источник UFA1.RU рассказал подробности задержания 22-летней Карины Макаровой, которая похитила с работы в уфимском «Ювелирцентре» украшений на 12 миллионов рублей. По его словам, девушку уговорили сдаться родные.
Стало известно, что после хищения Карина отправилась в родной город. Там-то ее и арестовали.
— Приехала домой, а родители уже в курсе обо всём, — рассказал источник UFA1.RU. — Объяснили, что так нельзя, и пошли сдаваться.
Что из себя представляет эта юная грабительница, пожелавшая обогатиться в один момент?
Известно, что Карина родилась в Дзержинске Нижегородской области, жила там с родителями. В 2018 году окончила местную школу. На ее странице указано, что она училась в Дзержинском филиале РАНХиГС, но, по всей вероятности, стремилась к чему-то большему.
2022 год стал, пожалуй, переломным для Карины: в конце мая она уехала в Москву, а оттуда — в Евпаторию, но не на отдых: девушка устроилась работать вожатой в летней смене одного из лагерей. Коллеги по-разному оценивают Карину, но сходятся в том, что ее нельзя назвать ответственным человеком.
Мнения друзей и знакомых о Карине самые противоположные. Одни в шоке от того, что «наивная и ранимая» девушка пошла на такое серьезное преступление, другие говорят, что и на предыдущих местах работы та проявляла себя крайне отрицательно. Так, не в восторге от нее остались воспитательницы, которые трудились с ней вместе на детском курорте в Ялте.
По словам одной из них, Макарова «забивала» на воспитанников. Складывалось впечатление, что она просто воспользовалась возможностью отдохнуть на море.
— Обычно в эту профессию идут люди, которые детей любят. Тут же было видно, что она просто хочет, чтобы от нее отстали, — рассказала UFA1.RU ее бывшая коллега.
Она добавила, что и в отношениях с ровесниками Макарова показала себя грубым человеком.
— С ней неприятно было общаться, потому что она постоянно считала, что ей все должны. Жаловалась на кого только можно, с детьми была довольно грубой, — говорит девушка.
Другой знакомый Карины, наоборот, говорит, что ему она показалась очень ранимой.
— Очень эмоциональный человек, легко обидеть и задеть. Хотела найти себе серьезные отношения, всё искала себе парня. Думаю, что переезд в Уфу она устроила именно из-за поисков молодого человека, — рассказал журналистам знакомый девушки.
Он добавил, что Карина, судя по ее же словам, сильно уважает своего отчима.
— Она боялась совершить какие-либо ошибки при нём, боялась перед ним как-то опозориться, — говорит молодой человек.
Отметим, что такой вывод он сделал лишь по рассказам самой девушки. Журналисты UFA1.RU нашли отчима Макаровой, но тот отказался общаться с прессой. Однако мы разыскали ее аккаунт в TikTok с какого-то семейного торжества, где отчим Карины держит ребенка на руках и танцует с женой.
— Желаю всем такой любви, как у моих родителей, — написала Карина не без гордости.
Кроме того, мы нашли ее страницу в социальной сети, где пользователи задают и отвечают на вопросы своих подписчиков. Там девушка откровенно рассказывает о своих отношениях с друзьями, хвастается успехами, а также делится планами. Карина говорит, что, если бы ей пришлось стать учителем, то она бы преподавала «матан». Не совсем понятно, имеет ли она в виду математический анализ или математику в целом. Так или иначе, по ее словам, именно эта дисциплина в школе ей нравилась больше всего, а вот физику она ненавидела. Еще Карина заявила, что когда-то «почти написала книгу» и мечтала стать блогером, но «передумала».
Она поделилась, что среди друзей ее прозвали Кармакар (соединение имени и фамилии. — Прим. ред.), а больше всего девушка, по ее словам, любит работу. Еще она рассказывала, что занимается боксом и ходит в тренажерный зал. Из машин предпочитает Porsche Panamera. К слову, цена такой модели у официальных дилеров начинается от 8 миллионов рублей.
Но в целом на ее странице подавляющее большинство постов посвящено теме отношений с противоположным полом. В 2018 году девушка заявляла, что мечтает переехать в «Нино» (Нижний Новгород; родной город Карины Дзержинск находится 40 километрах от него. — Прим. ред.) и жить там с «любимым человеком». Но при этом она очень много рассказывает о том, что ей часто приходилось переживать измены и предательство.
В одном из последних постов в «ТикТоке», который опубликован в марте 2022 года, она сетует, что в очередной раз была вынуждена разорвать отношения с новым парнем. Вероятно, прав был собеседник UFA1.RU, который говорил, что в Уфе она собирается искать себе пару — но видно, не срослось. Сама Карина там же признаётся, что она злопамятный человек.
— Часто ли ты говоришь правду? — задают вопрос в одном из постов.
— Постоянно говорю правду, — отвечает Карина.
— Что тебя бесит в общении с людьми?
— Лицемерие и двуличность.
Всю правду о Карине Макаровой, а заодно о ее двуличности, видимо, еще предстоит узнать правоохранителям. Мы следим за развитием событий.