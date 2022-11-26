Из машин предпочитает Porsche. Что известно о 22-летней Карине, которая обокрала ювелирный магазин на 12 миллионов

Источник UFA1.RU рассказал подробности задержания 22-летней Карины Макаровой, которая похитила с работы в уфимском «Ювелирцентре» украшений на 12 миллионов рублей. По его словам, девушку уговорили сдаться родные.



Стало известно, что после хищения Карина отправилась в родной город. Там-то ее и арестовали.



— Приехала домой, а родители уже в курсе обо всём, — рассказал источник UFA1.RU. — Объяснили, что так нельзя, и пошли сдаваться.



Что из себя представляет эта юная грабительница, пожелавшая обогатиться в один момент?