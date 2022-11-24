Несколько секунд — и врезался в столб: видео, как Mitsubishi теряет управление на дамбе Бугринского моста

На видеорегистратор попал момент, как водитель Mitsubishi Outlander теряет управление и врезается в столб на дамбе Бугринского моста. ДТП произошло вчера,
На записи видно, что кроссовер подъезжает вплотную сзади к другому белому автомобилю, который сбрасывает скорость. Водитель Mitsubishi уходит вправо и теряет управление. Несколько секунд — и он врезается в столб.
— При движении с левого на правый берег произошло столкновение автомобиля марки Mitsubishi Outlander со световой опорой. На место происшествия выехал экипаж спасателей, — сообщили спасатели МАСС.
Мужчину зажало в автомобиле, его пришлось доставать специальным оборудованием.
Ранее в Краснозерском районе Новосибирской области произошло ДТП на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля КАМАЗ с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате аварии погиб водитель автомобиля.