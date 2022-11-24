«Ей была нужна семья, а мне только секс». Почему «добрый и хороший» отец двоих детей убил 21-летнюю любовницу

На днях суд вынес приговор
Странные сообщения
Днем 5 июля 2022 года около 16:40 21-летняя Виктория Гущина, работавшая нянечкой в детском саду «Терем-теремок» в городе Кстово Нижегородской области, пораньше на 20 минут отпросилась с работы. Одна из ее коллег, работавшая поваром, знала, что Вика собралась на свидание со своим возлюбленным. Она сама ей об этом рассказывала. О мужчине было известно лишь то, что он намного старше Вики.
Когда на следующий день девушка не вышла на работу, ее стали разыскивать. Вика жила одна в своей квартире, а из близких родных у нее были лишь тетя и брат. Но те ничего не знали о местонахождении племянницы и сестры. Тетя связалась с подругой Вики — Аней. Но Аня тоже была не в курсе, где может находиться Вика.
— Около шести часов вечера 5 июля в WhatsApp мне пришло сообщение от Вики, — рассказывала в своих показаниях коллега. Текст был такой: «Аня, я поехала в Нижний Новгород, таксист очень симпатичный».
Сначала это у меня не вызвало никаких подозрений. Она мне писала в тот день во «ВКонтакте», что у нее сегодня встреча с Виталием. Я подумала, что она могла поругаться с ним и уехать погулять в Нижний.
Около полуночи на следующий день пришло еще сообщение от нее: «Не переживайте! Я нормально, завтра вечером приеду. Тел тупит — я его утопила».
Тогда уже было известно о пропаже подруги, и стиль общения в сообщениях показался мне странным. Он не был похож на Викину манеру общения.
«Жену я люблю, а к тебе просто привык»
По словам коллеги Анны, Вика Гущина была влюблена в Виталия, но тому была не нужна ее любовь. Встречаться они начали с осени 2021 или зимы 2022 года. Познакомились в магазине, где тогда работала Вика. Виталий старше ее на 13 лет. Какое-то время жили вместе в квартире Вики, но потом Виталий вернулся к жене и двум детям. Официально он был разведен, но с женой они продолжали жить вместе. Виталий пренебрежительно относился к Вике. Например, могли договориться о встрече, но он на нее не приходил и придумывал различные отговорки. Когда Виталий вернулся к жене, Вика стала пытаться познакомиться с другими парнями, но у нее ничего не получалось. При этом она продолжала встречаться с Лукановым.
С начала лета 2022 года Вика стала говорить подруге, что хочет родить ребенка для себя, потому что создать семью у нее не получается.
Как-то она процитировала коллеге слова Виталия: «Жену я люблю, а к тебе просто привык, поэтому мы с тобой будем просто видеться».
Телефон пропавшей Вики нашел ранним утром 7 июля водитель КАМАЗа, который ехал на завод за грузом — кирпичом. Он ехал с небольшой скоростью и заметил на обочине какой-то блестящий предмет. Остановился, чтобы посмотреть. Блестящим предметом и оказался смартфон.
— Я пытался его включить, но он не включался, — рассказывал на следствии водитель. — Приехал на работу, подключил зарядное устройство. Стал смотреть контакты, чтобы вернуть телефон владельцу. Трубку взяла бабушка владелицы телефона, которая сообщила, что ее внучка пропала два дня назад. В тот же день я вернул телефон родственникам этой девушки.
Добрый и хороший отец
Родственники Вики узнали адрес, где проживал Луканов. Днем 8 июля приехали к нему домой, чтобы узнать о судьбе девушки. Но того дома не было. Дверь открыла жена Виталия Наталья. Она тоже не знала, где ее муж, и для женщины стало шоком узнать, что у ее мужа есть молодая любовница.
— Я не хотела в это верить, но подумала, что Виталий опять мне изменяет, — рассказывала на следствии Наталья. — Пожаловалась своей подруге и собрала вещи мужа. Раньше он несколько раз уходил от меня к другим женщинам, но потом снова возвращался.
Виталий сказал в тот день, что его вызвали в полицию. Якобы просили дать какие-то пояснения по несчастному случаю, произошедшему у них на работе два года назад, когда какой-то мужчина упал со строительных лесов.
Наталья, жена Виталия Луканова, рассказывала в своих показаниях, что с мужем они прожили вместе около 14 лет. У них двое детей 11 и 14 лет.
— В 2020 году мы с Виталием развелись, — рассказывала она потом на следствии. — Но вскоре снова стали жить вместе. Муж по характеру добрый, отзывчивый, всегда всем помогал, спокойный. По отношению к детям всегда был хорошим отцом, заботился о них. Работал в нефтяной компании оператором установки. Недавно устроился на подработку в пиццерию «Духовка» доставщиком пиццы, так как у нас был кредит на мою машину. У нас всё было хорошо.
Наталья рассказывала, что развод с мужем произошел из-за его измен. Он несколько раз уходил от нее к другим женщинам, но затем снова возвращался.
— После его возвращения мы с мужем его девушек не обсуждали, — рассказывала Наталья, — а просто начинали жизнь с чистого листа. Когда расставались, муж всегда мне говорил, что живет у сестры, что у него нет других женщин, то есть очень боялся, чтобы я узнала, что у него даже в период расставаний был кто-то другой. Муж на протяжении всей совместной жизни хотел всеми силами сохранить семью, считал, что брак — это очень важно, что детям нужен отец.
«Ну так, побалуюсь, и всё»
Вот что рассказывал о Виталии Луканове его друг, коллега и муж сестры жены Дмитрий:
— Около двух лет назад Виталий развелся с Наташей, но жили всё равно вместе как семья, так как помирились. Он человек спокойный, неагрессивный, веселый. Когда он в последний раз поругался с женой, стал встречаться с Викой. Я спрашивал его, зачем ему это. Он отвечал: «Ну так, побалуюсь, и всё». Виталий всегда любил жену, очень хотел сохранить семью.
После примирения с женой Виталий продолжал встречаться с Викой, но скрывал это от жены и пытался минимизировать общение с Викой. Та же часто звонила Виталию на рабочий телефон, была очень настойчива. Мне с ребятами на работе приходилось объяснять ей, что Виталия нет на месте, но она была очень упертая. В июне Луканов уже открыто стал говорить ей, чтобы та больше не звонила тому, даже нецензурно на нее ругался.
Лучший друг Виталия Евгений, который был в курсе практически всех событий в жизни друга, рассказывал на следствии о любовных похождениях Виталия.
— Спокойный, веселый, положительный, неагрессивный, трусливый, добрый, образованный человек — так Евгений характеризовал Виталия. — Он любил свою жену. Но та очень требовательная, любила, чтобы муж всё время проводил с ней. Ревновала. Лет 8 назад, когда Виталий разошелся с женой, тот стал встречаться с девушкой по имени Оля. Встречались два месяца, потом он вернулся к жене. Затем жил с другой девушкой, тоже Олей. Потом снова вернулся к жене. В 2020 году он встречался с девушкой по имени Татьяна, которой было на тот момент всего 18 лет. Разошлись. В октябре 2021 года встречался с девушкой по имени Марина, недолго. Как раз тогда Виталий познакомился с Викой. Я еще его спрашивал, почему тот не живет с ней. Он ответил, что та не умеет ничего, в том числе готовить. Они встречались около трех месяцев, а потом Виталий снова вернулся к жене. Все девушки, помимо жены, были нужны ему для времяпрепровождения, чтобы не было скучно, и для секса. Серьезных же отношений у него ни с кем, кроме жены, не было.
«Она хотела, чтобы я бросил жену и ушел к ней»
Когда родственники пропавшей Вики 8 июля приходили в дом, где проживал Виталий, и разговаривали с его женой, Виталий уже находился в полиции и давал признательные показания.
Он указал место, где оставил тело убитой им любовницы, — в овраге возле реки Кудьмы у деревни Зелецино Кстовского района.
Сыщики выехали туда и нашли тело девушки. Позднее судебные медики определили, что смерть Виктории наступила из-за массивной кровопотери в результате трех ножевых ранений шеи.
— В тот день мы с Викой решили встретиться, чтобы поговорить, — рассказывал Луканов на следствии. — С женой были планы поехать на пляж. Я отвез Наташу на пляж, оставил там. Ей сказал, что мне необходимо отвезти родственницу в Нижний Новгород и что скоро вернусь. Сам же поехал на встречу с Викой. Инициатором встречи была она.
Приехали на берег Кудьмы, чтобы поговорить и заняться любовью. Там начали заниматься на траве любовью, но в ходе этого у нас завязался разговор. Вика снова стала угрожать всё рассказать о наших отношениях моей жене.
В последнее время мы с ней на эту тему часто ругались. Вика хотела быть со мной, говорила, чтобы я ушел от жены и бросил своих детей. Она хотела, чтобы у нас был ребенок, но я отказывался. Мне же от нее был нужен только секс.
После убийства вернулся к жене на пляж, искупался
— Когда она стала мне угрожать, я не выдержал и стал ее душить. Немного придушил, она была без сознания. Я сходил в машину за ножом, вернулся и несколько раз ударил ее в шею, — рассказывал следователям Луканов. Затем он оттащил тело на несколько метров, в овраг. С ее телефона отправил сообщения подруге, чтобы та думала, будто Вика уехала в Нижний.
Я испугался, что жена узнает про мою измену с Викой, потому что, когда мы в последний раз помирились и сошлись в ноябре 2021 года, у нас состоялся серьезный разговор. Мы с женой договорились, что не будем друг другу изменять. Жена не знала про Вику, поэтому я так боялся, что она всё-таки узнает. Я не хотел разрушать нашу семью.
После убийства любовницы Виталий вернулся к жене на пляж, искупался, они перекусили и поехали домой. Через три дня мужчину вызвали в полицию...
Кстовский городской суд на заседании 16 ноября 2022 года приговорил Виталия Луканова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Автор благодарит за помощь в подготовке материала сотрудников Первого отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Нижегородской области.