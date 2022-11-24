«Ей была нужна семья, а мне только секс». Почему «добрый и хороший» отец двоих детей убил 21-летнюю любовницу

— Около шести часов вечера 5 июля в WhatsApp мне пришло сообщение от Вики, — рассказывала в своих показаниях коллега. Текст был такой: «Аня, я поехала в Нижний Новгород, таксист очень симпатичный».

Сначала это у меня не вызвало никаких подозрений. Она мне писала в тот день во «ВКонтакте», что у нее сегодня встреча с Виталием. Я подумала, что она могла поругаться с ним и уехать погулять в Нижний.



Около полуночи на следующий день пришло еще сообщение от нее: «Не переживайте! Я нормально, завтра вечером приеду. Тел тупит — я его утопила».