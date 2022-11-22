Вылез через дыру в заборе. Побег двухлетнего малыша из детсада попал на видео

В Новосибирске двухлетний мальчик ушел из садика, а воспитатели даже не заметили этого. Как рассказала НГС мать ребенка Ксения Дрожжина, мальчик около получаса гулял по окрестностям. По словам женщины, воспитатель так и продолжает работать в дошкольном учреждении.



— Воспитательница, у которой ушел мой сын, также продолжает работать в садике. Сейчас ее перевели в другую группу, к детям возрастом 3–4 года, — рассказала мать мальчика.

