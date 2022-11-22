Вылез через дыру в заборе. Побег двухлетнего малыша из детсада попал на видео

В Новосибирске двухлетний мальчик ушел из садика, а воспитатели даже не заметили этого. Как рассказала НГС мать ребенка Ксения Дрожжина, мальчик около получаса гулял по окрестностям. По словам женщины, воспитатель так и продолжает работать в дошкольном учреждении.
— Воспитательница, у которой ушел мой сын, также продолжает работать в садике. Сейчас ее перевели в другую группу, к детям возрастом 3–4 года, — рассказала мать мальчика.
Ксения отметила, что сына нашли даже не воспитатели, а соседка. Ребенок почти дошел до своего дома, где его и заметила женщина, уже позже подбежали воспитатели.
Как сообщили в региональной прокуратуре, мальчик сбежал из детского сада через дыру в заборе. В ведомстве отметили, что проем в заборе, через который сбежал ребенок, убрали, а на его месте установили запираемую калитку.
— Сотрудники детского сада своевременно не приняли меры по недопущению самовольного ухода воспитанников с территории учреждения, чем создали угрозу для их жизни и здоровья. Прокурором заведующей детского сада вынесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре.
Ранее в поселке Краснообск воспитателя детского сада уволили с работы из-за грубого обращения с ребенком. Работник учреждения накричал на маленькую девочку из-за того, что ребенок потерял игрушку.