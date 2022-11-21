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2-летний мальчик сбежал из детского сада в Новосибирске: прокуратура вынесла представление заведующей

На месте дыры в заборе установили запираемую калитку

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Ребенок пропал перед общей прогулкой

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Прокуратура Калининского района проверила детский сад № 510 комбинированного вида «Калинка» — оттуда в конце октября сбежал 2-летний ребенок. Заведующей вынесли представление.

Проверку начали после публикации в СМИ. 28 октября во время прогулки один из детей убежал с территории детского сада через проем в заборе. Через 10 минут его нашла мама одного из воспитанников и вернула назад.

Ребенок не пострадал. Мальчик проживает в полной благополучной семье, которая не состоит на учетах, отметили в прокуратуре.

— Сотрудники детского сада своевременно не приняли мер по недопущению самовольного ухода воспитанников с территории учреждения, чем создали угрозу для их жизни и здоровья. Прокурором заведующей детского сада вынесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что дыру в заборе убрали, на его месте установили запираемую калитку.

В середине октября в поселке Краснообск Новосибирской области воспитателя детского сада уволили с работы из-за грубого обращения с ребенком. Работник учреждения накричал на маленькую девочку после того, как ребенок заплакал из-за потери игрушки.

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