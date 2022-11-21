2-летний мальчик сбежал из детского сада в Новосибирске: прокуратура вынесла представление заведующей

Прокуратура Калининского района проверила детский сад № 510 комбинированного вида «Калинка» — оттуда в конце октября сбежал 2-летний ребенок. Заведующей вынесли представление.

Проверку начали после публикации в СМИ. 28 октября во время прогулки один из детей убежал с территории детского сада через проем в заборе. Через 10 минут его нашла мама одного из воспитанников и вернула назад.