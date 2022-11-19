«Говорил, что сначала убьет меня, а потом — себя»: сотрудница МЧС обвинила коллегу в том, что из-за безответной любви он ее хотел зарезать

В Волгограде 28-летняя инспектор МЧС заявила, что стала жертвой нападения со стороны
«Он не хотел терять меня из виду»
28-летняя Татьяна Смирнова работает инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам ГУ МЧС РФ по Волгоградской области. По ее словам, пару лет назад в отдел пришел новый сотрудник, который практически сразу начал оказывать знаки внимания и якобы даже на глазах коллег пытался сделать ей предложение руки и сердца. Но она на все ухаживания отвечала отказом.
— Он ребенок, ему 24 года. По-другому, кроме как коллегу, я не могу воспринимать его. После моего отказа он успокоился, больше года не было никаких романтических поползновений, — рассказывает Татьяна. — Мы продолжили общаться по работе. Он не раз довозил меня до места службы на машине, но не выходило за рамки служебных отношений.
По словам девушки, 30 октября она как обычно позвонила дознавателю и попросила подвезти ее до работы. Молодой человек приехал, но сказал, что сначала им нужно заехать в гараж — завезти дачные вещи.
— Как только мы приехали в гаражный кооператив, он уже начал нервничать, совершал какие-то хаотичные движения, но я не придала этому значения, смотрела в телефон, — вспоминает Татьяна Смирнова. — Он подошел ко мне в каких-то черных перчатках, одной рукой накрыл глаза, а другой рукой чем-то колюще-режущим ударил мне в горло. Я сначала не поняла, что происходит. Думала, что это шутка!
— Нож был тонкий и тупой, поэтому он меня только ранил, горло не перерезал. У нас завязалась потасовка, но по телосложению я крепче его, всю жизнь занималась спортом. Наверное, это и спасло меня, — рассказывает Татьяна. — Я очень испугалась, стала отталкивать его своими руками, левой рукой схватилась за лезвие ножа. При этом он мне говорил, чтобы я не боялась. Что сначала просто убьет меня, а потом уже себя. Говорил, что любит меня настолько сильно, что сама мысль о том, что я ухожу в отпуск и он меня не увидит, сводит его с ума. Жить с этим он больше не может. А также что он очень долго к этому готовился.
«Я физически сильнее его. И это меня спасло»
Татьяна уверяет, что ей удалось не только отбиться от нападения, но и поговорить с парнем.
— После произошедшего он расплакался и покаялся, — рассказала Татьяна. — Сел на пол и зарыдал. У него началась истерика. Он схватил салфетки из бардачка машины и дал мне, чтобы я закрыла рану, из которой текла кровь. Салфетки эти потом были изъяты полицией. После чего я сбежала. Когда он плакал, я оглянулась и увидела: никакие вещи с дачи он не вез. В машине были пустые большие черные мешки для мусора и молоток. Дверь в гараж он открыл только в одну створку, приоткрыв проход в подвал. Считаю, что убить меня он не смог лишь потому, что я физически подготовлена лучше, чем он. Да и обладаю более крепкой комплекцией.
По словам девушки, она сразу же обратилась в правоохранительные органы, однако за две недели ничего не сдвинулось с мертвой точки.
— Я позвонила родителям, рассказала о произошедшем. Они отвезли меня в больницу, мне наложили швы. Написали заявление в полицию, прокуратуру, но прошло две недели, пока ничего не изменилось, — говорит Татьяна Смирнова.
Мама Татьяны подтверждает слова дочери. Женщина рассказала, что была в курсе двухлетних ухаживаний за дочерью со стороны ее коллеги-дознавателя.
— Мы знали о нём, я видела его, когда к дочке на работу приезжала, — рассказала Наталья Смирнова. — Но никто из нас даже подумать не мог о таких последствиях. Таня позвонила в тот день вся в слезах, мы были как раз недалеко. Приехали к ней сразу же. Она была уже далеко от гаража этого. Она убежала, ей просто повезло. Он ее просто не добил. Вонзи он нож двумя сантиметрами далее — мы бы ее не спасли. Мы с этим человеком после случившегося не встречались. Он прощения ни у дочери, ни у нас не просил. А Тане четыре шва наложили.
«Не слышал о таком»
Коллега Татьяны, который якобы напал на девушку, продолжает работать дознавателем в этом же подразделении МЧС. В разговоре с журналистами парень заявил, что впервые слышит о нападении на девушку.
— Не слышал о таком, честно говоря, — коротко ответил он по телефону. — Я не знаю, кто там и что пишет, но я всё отрицаю. Это всё неправда.
На вопрос о том, вызывали ли парня в полицию, он бросил трубку. Дозвониться позднее до него не удалось: телефон был выключен.
Источник в правоохранительных органах подтвердил, что обращение о подобном нападении было, но однозначных выводов по ситуации еще нет.
— Молодой человек продолжает работать, никаких решений по нему никто не принимал, — сообщили правоохранители. — Это обычная история, бытовой конфликт, который зачем-то решили предать огласке участники. В любом случае проверка по факту случившегося проводится участковым. Выводы какие-то делать пока рано. Ранее молодой человек ни в чём подобном замечен не был. Об уголовном преступлении говорить рано.
В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области также подтвердили факт подачи заявления по этому делу.
— На данный момент материал процессуальной проверки зарегистрирован в отделе полиции
«Это не бытовуха, это покушение на убийство»
Коллеги Татьяны и дознавателя рассказали, что после случившегося парень продолжил вести себя так, будто ничего не произошло.
— Да, он действительно за ней ухаживал, — рассказали коллеги молодых людей. — Но мы все продолжали общаться. Границ на наших глазах никто не переходил, но он продолжал ее добиваться. Однажды он даже грозил Тане, что что-нибудь с собой сделает, если она не примет его ухаживания. После того как мы узнали, что случилось с Таней, мы пытались говорить с коллегой — он всё отрицает. Говорит, что ничего не было.
Сама Татьяна настаивает на том, что это было реальное покушение на ее жизнь, и написала обращение к главе СК России Александру Бастрыкину. Ее адвокат, Ольга Завгороднева, до сих пор не понимает отсутствия реакции со стороны правоохранительных органов: ГУ МВД по Волгоградской области и СУ СКР по Волгоградской области.
— Уголовное дело давно должно было быть возбуждено, Татьяну только опросили и по сути не выдали ей даже талона, что ее заявление принято, — рассказала адвокат Татьяны Ольга Завгороднева. — Вызывали ли молодого человека, мы не знаем. Какие следственные действия были проведены, мы тоже не знаем. И почему до сих пор не заведено уголовное дело — для нас загадка. Мы видим в действиях мужчины покушение на убийство. Никаких других статей здесь быть не может. «Бытовуха» была бы, если бы поссорились муж с женой. А здесь он пришел к ней и сказал, что собирается ее убить и что планировал ее убийство. Здесь принципиального значения не имеет вред, который был причинен девушке. Для возбуждения уголовного дела есть все основания.