«Говорил, что сначала убьет меня, а потом — себя»: сотрудница МЧС обвинила коллегу в том, что из-за безответной любви он ее хотел зарезать

По словам девушки, она сразу же обратилась в правоохранительные органы, однако за две недели ничего не сдвинулось с мертвой точки.



— Я позвонила родителям, рассказала о произошедшем. Они отвезли меня в больницу, мне наложили швы. Написали заявление в полицию, прокуратуру, но прошло две недели, пока ничего не изменилось, — говорит Татьяна Смирнова.



Мама Татьяны подтверждает слова дочери. Женщина рассказала, что была в курсе двухлетних ухаживаний за дочерью со стороны ее коллеги-дознавателя.



— Мы знали о нём, я видела его, когда к дочке на работу приезжала, — рассказала Наталья Смирнова. — Но никто из нас даже подумать не мог о таких последствиях. Таня позвонила в тот день вся в слезах, мы были как раз недалеко. Приехали к ней сразу же. Она была уже далеко от гаража этого. Она убежала, ей просто повезло. Он ее просто не добил. Вонзи он нож двумя сантиметрами далее — мы бы ее не спасли. Мы с этим человеком после случившегося не встречались. Он прощения ни у дочери, ни у нас не просил. А Тане четыре шва наложили.