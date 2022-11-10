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В Бердске футболист ударил судью во время матча

Комиссия приняла решение отстранить игрока

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Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения

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Под Новосибирском футболиста отстранили от участия в спортивных турнирах после пощечины судье. Инцидент произошел 1 ноября в Бердске.

Как сообщили на сайте чемпионата Бердска по мини-футболу имени В. А. Блинова «Футбольный Бердск», инцидент произошел время матча между командами «Линёво» и «ЗапСибМеталл». Футболист Александр Гончаренко сбил игрока другой команды, из-за чего судья свистнул. Спортсмен подошел к судье и ударил того по лицу. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.

— Главная Судейская Коллегия рассмотрела видео и по факту произошедшего приняла решение об отстранении Гончаренко от участия во всех официальных физкультурных и спортивных мероприятиях по футболу на территории Бердска до особого решения ГСК, — говорится на сайте.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД с запросом, было ли обращение в полицию по данному инциденту. В ведомстве пообещали уточнить информацию и предоставить комментарий позже.

Напомним, в начале ноября главного тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрея Мартемьянова оштрафовали на 300 тысяч рублей. Во время матча с омской командой нападающего ХК «Сибирь» Антона Шенфельда удалили из игры. Из-за этого главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» Мартемьянов бросил бутылку с водой на лед, а затем показал средний палец.

БердскСпортОтстранили от игрыАлександр Гончаренко
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