В Бердске футболист ударил судью во время матча
Комиссия приняла решение отстранить игрока
Под Новосибирском футболиста отстранили от участия в спортивных турнирах после пощечины судье. Инцидент произошел 1 ноября в Бердске.
Как сообщили на сайте чемпионата Бердска по мини-футболу имени
— Главная Судейская Коллегия рассмотрела видео и по факту произошедшего приняла решение об отстранении Гончаренко от участия во всех официальных физкультурных и спортивных мероприятиях по футболу на территории Бердска до особого решения ГСК, — говорится на сайте.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД с запросом, было ли обращение в полицию по данному инциденту. В ведомстве пообещали уточнить информацию и предоставить комментарий позже.
Напомним, в начале ноября главного тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрея Мартемьянова оштрафовали на 300 тысяч рублей. Во время матча с омской командой нападающего ХК «Сибирь» Антона Шенфельда удалили из игры. Из-за этого главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» Мартемьянов бросил бутылку с водой на лед, а затем показал средний палец.