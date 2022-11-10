В Бердске футболист ударил судью во время матча

Напомним, в начале ноября главного тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрея Мартемьянова оштрафовали на 300 тысяч рублей. Во время матча с омской командой нападающего ХК «Сибирь» Антона Шенфельда удалили из игры. Из-за этого главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» Мартемьянов бросил бутылку с водой на лед, а затем показал средний палец.

